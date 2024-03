¡El Barça, campeón de Copa!

Suma y sigue el Barça. Después de conquistar hace apenas unas semanas la Copa Intercontinental, los azulgranas han sumado en Calafell su tercera Copa del Rey de forma consecutiva. El conjunto que dirige Edu Castro ha superado al equipo revelación de la temporada, un Sant Just que ha caído con honores, pese a la goleada (0-6).

Sant Just - Barça (10-03-2024) Copa del Rey STJ 0 6 FCB Alineaciones Senergy Renovables Sant Just Elagi Deitg, Cristian Rodríguez, Joan Pujalte, Edu Fernández y Miquel Solé - cinco inicial - Dídac Sánchez (PS), Crespo, Borja López, Pol Macià e Iñaki Cabezas. Barça Sergi Fernández, Alabart, Pau Bargalló, Barroso y Joao - cinco inicial - Carles Grau (PS), Panadero, Marc Grau, Sergi Llorca y Eloi Cervera.

En una de las jugadas clásicas del Barça, funcionó una vez más la conexión Bargalló-Joao. El catalán, de nuevo llevando la batuta, inició una jugada para asistir al portugués que no falló llegando desde atrás. A partir del gol el conjunto de Edu Castro tiró de oficio y experiencia para ejercer su dominio y asediar cada vez con más peligro los dominios de Elagi. No tardó en llegar el segundo, obra de Barroso, aprovechando una bola rechazada.

El encuentro entró entonces en unos minutos de descontrol, sin un dominador claro, pero un nuevo tanto, firmado por Eloi Cervera, puso el freno y dio la batuta al Barça que aplacó los intentos del rival con posesión y un acertado Sergi Fernández.

Con paso firme

La segunda mitad arrancó con tensa calma y un madrugador gol de Alabart que llegó justo después de la ocasión más clara de los del Baix Llobregat. Edu Fernández desaprovechó un pase lateral mandando la bola desviada por poco y prácticamente a renglón seguido, el gallego tomó las riendas ofensivas para haer subir el cuarto al marcador. Sin apenas tiempo para celebrar, Bargalló se unió a la fiesta y con un toque de calidad hizo bueno un milimétrico pase, precisamente de Alabart.

a con todo decidido, el Barça no bajó el pistón y siguió asediando los dominios de Elagi, mientras que el Sant Just buscaba el gol para maquillar la goleada. Un tanto del honor que finalmente no llegó, mientras que sí lo hizo el sexto de los azulgranas, obra de Barroso, culminando una gran jugada coral con asistencia de Bargalló.

Un broche de oro para una intensa tarde en un Municipal JoanOrtoll que respondió a las expectativas y volvió a presentar un lleno absoluto pese a la eliminación en semifinales del conjunto anfitrión, el Calafell, precisamente a manos del Sant Just.

En la jornada se disputó también la Mini Copa con los mismos protagonistas y victoria también para los azulgranas, que se impusieron por 2-5 a los del Baix Llobregat.