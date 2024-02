Sergi Fernández: "La Champions siempre está marcada con un asterisco en el calendario"

El Barça afronta este fin de semana el reto de la Copa Intercontinental, un título que enfrenta a los campeones y subcampeones de Europa y Sudamérica y que los azulgranas no consiguen desde 2018.

La renuncia del Valongo italiano, finalista en la pasada WSE Champions, dio el billete a un Barça que aspira a volver de Argentina con la corona. De las opciones, los rivales, los objetivos del curso y su renovación habló para ‘Sport’ Sergi Fernández, guardameta de la sección.

Con tan poco margen (la noticia de la participación azulgrana se conoció a principios de enero) y partidos tan exigentes, ¿el equipo ha tenido tiempo de preparar la Intercontinental?

Durante la temporada ya nos preparamos para este tipo de partidos. Nos ha gustado poder ir a jugar este título para el que en principio no nos habíamos clasificado con la renuncia del Valongo. Nos lo tomamos como una recompensa al trabajo hecho el año pasado, con mucha ilusión y lo intentamos preparar en los espacios que tenemos, pensando en los equipos contra los que jugaremos e intentando ver cosas de ellos para estar lo más preparados posible para la competición.

¿Qué destacarías de cada uno de los tres rivales (Porto, Unión Vecinal Trinidad y Lomas Rivadavia) y cuál consideras que es el más peligroso?

Los equipos argentinos son magia pura, tienen jugadores que se salen de los esquemas, de las tácticas y tienen mucha calidad a nivel individual, aunque no los tenemos muy vistos, con lo cual serán una sorpresa. Y al Oporto no lo vamos a descubrir ahora. Es un equipazo lleno de individualidades buenísimas, con un gran entrenador y un esquema de juego muy definido que pondrá las cosas muy difíciles.

El torneo se disputa en el Aldo Cantoni, algo así como el Maracaná del hockey, ¿jugar en este escenario aporta una motivación especial?

He tenido el placer de jugar tres veces allí y es impresionante. Es un pabellón de seis mil, siete mil personas donde meten nueve mil o diez mil personas dentro. Es lo más parecido al fútbol. Cuando vas por las calles de San Juan todo el mundo te conoce, vas al pabellón y no quedan entradas... la ciudad se vuelca y es muy bonito jugar un partido allí.

¿Ganar la Intercontinental daría al equipo confianza de cara a la Champions después de varios años sin el título?

Todo lo que sea ganar y en este caso una competición como esta, siempre aporta un plus de confianza. Llevamos años sin ganar la Copa de Europa pero siempre estamos ahí y al final en el deporte a veces se gana y a veces se pierde, pero lo importante es nunca rendirse y siempre tener la oportunidad de conseguirla.

Sergi Fernández atendió a Sport / Valentí Enrich

¿Es el gran objetivo del curso?

Cada año trabajamos con los mismo objetivos. El principal es la liga porque creo que es donde se demuestra la regularidad del equipo durante todo el año, pero la Copa de Europa siempre está ahí marcada con un asterisco porque es seguramente la competición que más ilusión hace a todo el mundo.

Líderes en la OK Liga, con 50 partidos invictos, clasificados para cuartos en la Champions ¿cuáles dirías que son las claves del éxito?

Las claves del éxito son el trabajo, el sacrificio de todo el equipo, tanto jugadores como staff. Llevamos una línea continuista desde hace años y eso en la pista se refleja. Todo el mundo sabe el rol que tiene y el trabajo que tiene que hacer, tanto tácticamente como fuera de pista.

¿Cuál es el techo de este equipo?

Mejorar. En la Ok Liga las últimas temporadas han ido muy bien y ahora con el play-off hay una complicación más que es llegar a final de temporada de la mejor manera posible. Pero durante el año nos tomamos cada partido como una oportunidad de seguir mejorando para cuando llegan estas competiciones más cortas, ya sea Intercontinental ya sea Copa de Europa o Copa del rey, poder sacar el máximo de nosotros en esas competiciones.

El Barça cuenta con dos porteros de garantías, un hecho atípico en el hockey, ¿cómo se lleva la competencia con Carles Grau?

Llevo 14 años en este club y siempre he compartido portería. Antes estaba con Aitor (Egurrola) y ahora con Carles (Grau). A los porteros no nos gusta, porque nos gustaría jugar el cien por cien de los partidos, pero entendemos que estamos en un club de la máxima exigencia y al final la dirección deportiva decide tener dos porteros que pueden jugar y nos adaptamos para ayudar al equipo.

He tenido suerte porque tanto a Aitor como a Carles los considero amigos y es más fácil que cuando no conoces a la otra persona o tiene un carácter más complicado. En este caso ambos son un diez como persona y en la pista nos entendemos muy bien. Cuando me toca jugar a mi Carles siempre está ahí animando y dando consejos y cuando juega él yo hago lo mismo.

Tu contrato finaliza este 2024, a estas alturas de la temporada ¿es pronto para hablar de renovación?

Estoy centrado en la temporada. Acabo contrato este año, ya tengo 38 años y esto no es algo que me haga distraerme de mi trabajo. Lo que intento es disfrutar todos los partidos y todos los entrenos al máximo, porque no sabemos cuando se acabará. Cuando sea el momento de hablar en el club ya saben que yo tengo la mejor disposición, esto es como mi casa, y siempre seré culer. Ya lo era desde pequeño, parece un tópico pero yo ya iba de niño a Canaletas a celebrar copas de Europa. Estoy orgullo y muy contento de estar en el club y si puedo seguir más años perfecto y si no, agradecido.

Sergi Fernández, azulgrana desde niño / Valentí Enrich

Hablando de la edad, en el Barça está el ejemplo de Aitor Egurrola que jugó hasta los 41 años, ¿aspiras a jugar tanto tiempo?

Tengo el referente de Aitor y de Jaume Llaverola también, que tiene 47 años y está en el Girona a primerísimo nivel. Lo que me gustaría sería llegar como ellos, con esa edad manteniendo el nivel que tienen ellos. Ese sería el objetivo, y seguir disfrutando.

¿Jugar fuera del Barça es una opción de cara al futuro?

Ahora estoy centrado en el Barça y no son cosas que pienses en el día a día pero es verdad que Caldes, que es el pueblo en el que he vivido toda mi vida, y con la gente de allí que los conozco y los quiero mucho pues sí me haría ilusión acabar la carrera allí o incluso Vic, donde pasé seguramente los mejores años de mi carrera. Pero ahora estoy centrado en el Barça y mi idea es quedarme aquí durante mucho tiempo. Todo dependerá también de mi situación, de si sigo dando el nivel y sobre todo, de si el club quiere que continúe.