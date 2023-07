Rahm: "Tal y como empezó la semana es un gran final"

El golfista vasco aseguró sentirse "orgulloso" de su "mejor actuación en un Abierto Británico" después de terminar segundo Sobre el inesperado ganador, el estadounidense Brian Harman, dijo: "Tiene un gran juego corto y garra de competidor"

Jon Rahm, número 3 del mundo, declaró este domingo, tras concluir segundo empatado con otros tres jugadores el Abierto Británico a seis golpes del ganador, el estadounidense Brian Harman, que "tal y como empezó la semana es un gran final".

Rahm, tras dos primeras jornadas muy irregulares que le hicieron sufrir para pasar el corte, sacó su mejor versión de juego el tercer día para acabar con 63 golpes -ocho birdies- y pasar de un acumulado de dos sobre el par a concluirlo con un -6, realizando la mejor marca individual cosechada en cualquier Abierto Británico en el Royal Liverpool Club y, a nivel personal, su vuelta más baja realizada en un 'major'.

En la última jornada, con 70 golpes (1 bajo par), concluyó con un acumulado de -6 sobre Harman. "Tal y como ha empezado la semana es un gran final. Estoy orgulloso de mi mejor actuación en un Abierto Británico", dijo Rahm, que acumula muchas semanas "de cansancio más que otra cosa" y en algunos momentos en el Royal Liverpool Club ha rendido a un gran nivel.

"Eso se nota en el campo. No es por poner excusas pero ganar te quita mucho, te quita ese estrés. No me había recuperado de Augusta y lo notaba. Estas últimas semanas me he vuelto a sentir igual de bien que allí. Ahora solo tendré dos semanas. Este año estamos un poco limitados por lo que podemos hacer", confesó.

Sobre el ganador del Abierto Británico, Brian Harman, que no entraba en las quinielas de favoritos, Rahm fue tajante. "Tiene un gran juego corto y garra de competidor, lo ha demostrado". "Los dos últimos días iba dos sobre par los primeros cuatro hoyos y se ha recuperado. Ha sido una semana increíble. No sé que puedo decir. Lo más cerca que nos hemos puesto ha sido a tres golpes. Estoy impresionado", comentó.

"En mi caso el objetivo era ganar el Abierto Británico, no ha podido ser, y ahora estoy centrado en los playoffs", dijo Rahm, en alusión a la Copa FedEx. El otro objetivo de final de temporada será la Ryder Cup, en la que espera competir con el equipo europeo frente al de Estados Unidos. "No tengo tanta experiencia como otros en la Ryder pero si quieren que sea un modelo a seguir lo seré. No soy el tipo más extrovertido, pero intentaré canalizar mi Seve interior", concluyó.