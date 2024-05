Míchel: "¿Dovbyk al Barça? Han tocado a muchos jugadores nuestros..."

Míchel Sánchez tuvo tiempo de repasar no solo el partido ante el Villarreal, sino también toda la actualidad del equipo catalán. El técnico del Girona se mostró muy orgulloso de los suyos y afirmó que "el objetivo es la segunda plaza".

"No es lo mismo terminar segundo que tercero, pero es verdad que el Barça tiene ventaja ahora. Nosotros intentaremos ganar los tres partidos. Pienso que ganando los 4 partidos habríamos sido segundos, pero el equipo hizo un buen partido el otro día. Ahora tenemos la sensación de que dependemos del Barça", afirmó Míchel, aunque también reconoció que "no sería una decepción" no ir a la Supercopa.

Además, el entrenador del Girona también se mostró convencido de que la histórica temporada puede tener continuidad. "Estos jugadores han hecho historia y han hecho una temporada increíble, pero también les he dicho que podemos repetirlo y hacerlo otra vez. Tenemos talento, personalidad, fútbol y somos un equipo. Estoy muy orgulloso de estos jugadores", sentenció.

Sobre el Villarreal, que se está jugando sus últimas opciones de entrar en Europa, Míchel explicó que su gran peligro "son las transiciones" y señaló a dos jugadores clave. "Baena y Sörloth están en un gran momento de forma, pero Dovbyk y Savinho también. Es un partido difícil, pero tengo mucha confianza en nosotros". El técnico confirmó también que Stuani será baja y que Miguel Gutiérrez está bien.

Rumores de Dovbyk como sustituto de Lewandowski

Dovbyk celebra un gol con el Girona / EFE

Sobre las informaciones que afirman que Xavi quiere a Dovbyk como recambio de Lewandowski para la próxima temporada, Míchel se mostró bastante rotundo: "Han tocado a muchos jugadores nuestros. Son muy buenos. Me gustaría que todo el equipo continuara. Todos es imposible, porque siempre hay cambios, pero sí la mayoría".

El ucraniano se encuentra peleando por el pichichi de la categoría en este momento, liderando la clasificación de máximos goleadores con 20 tantos, uno más que Sörloth, al que precisamente se enfrentará este martes en Montilivi, y dos más que Bellingham, que se ha desinflado en la recta final de temporada.