El Girona está de moda

Girona está de moda. Montilivi se llena y agota las entradas antes del día de partido; el equipo de Míchel llena las portadas de los principales diarios deportivos y también hablan de ello los medios internacionales; y, a su vez, la afición enloquece para conocer a los líderes de Primera División. Esta tarde, cientos de aficionados han llegado a hacer hasta dos horas de cola para conseguir una firma de los jugadores ucranianos Viktor Tsygankov y Artem Dovbyk en el acto que ha organizado el club rojiblanco en la tienda de la Rambla.

Tsygankov y Dovbyk llegaban a la tienda a las seis de la tarde -y han estado una hora muy buena, hasta las siete-, pero, por si acaso, varios seguidores han preferido ser prudentes y empezar a hacer cola mucho antes de la hora que les había citado el club. En riesgo había quedarse sin ver a sus ídolos.

Ha sido el caso de Carla Faixedas. La gerundense, de 13 años, acudió a la firma de autógrafos acompañada de su abuelo y los dos se plantaron en la puerta de la tienda a las cuatro de la tarde. Había mucha expectación. "Me hace mucha ilusión. Ya he venido otros días a las firmas de jugadores", aseguraba impaciente para que abrieran sus puertas y ser la primera en saludar a Tsygankov y Dovbyk.

Faixedas no puede evitar hablar sobre el brillante momento del equipo de Míchel, líder en solitario de LaLiga EA Sports con 41 puntos de 48 posibles, después de ganar al Barça en Montjuïc (2-4), y tan sólo una única derrota contra el Real Madrid (0-3). "Nunca imaginé que el Girona sería líder de Primera División, pero juega muy bien y se lo merece", dice. Asimismo, explica que en el instituto todo el mundo se ilusiona con el conjunto rojiblanco y que "tanto si gana como si pierde, yo siempre estoy orgullosa del equipo": "A menudo llevo la camiseta. No podría decir un jugador preferido porque todos son muy buenos, aunque si tengo que decir uno éste sería Stuani. También me gusta mucho Míchel. El próximo año seguro que jugaremos en Europa".

Escuchar el himno de la Champions en Montilivi sería el colmo. Así lo considera también Daniel Guerrero Navas, socio del club rojiblanco. A diferencia de Carla, él hacía menos que esperaba, aunque eso no quita que hizo una hora de cola para conseguir la firma de los ucranianos. Daniel ha llegado a las cinco de la tarde a la Rambla. "Me gusta la ilusión que le pone el equipo. Se ve que los jugadores y el cuerpo técnico le dan ganas. También el proyecto y todo lo que le rodea. Estoy flipando demasiado con el Girona. Disfruto un montón esta temporada. Nunca imaginé que las cosas nos fueran tan bien y espero que sigamos así", manifiesta.

Sobre el extremo y el delantero ucranianos, Daniel insiste en que "tenemos que fichar a más jugadores de Ucrania, está claro". "Disfruto mucho viendo los partidos del Girona y cómo juega el equipo. Ante el Barça primero firmaba el empate, porque es el Barça, pero poder llevarnos la victoria fue mejor. Como dice Míchel, estamos en una nueva dimensión. Podemos ganar la Liga y el próximo año jugar en la Champions. Ojalá venga un equipo grande a Montilivi y lo celebremos con más triunfos", ha comentado.

Casi medio millar de aficionados han tenido la oportunidad de compartir un rato con Tsygankov y Dovbyk. Aparte de conseguir su autógrafo, los seguidores se han podido hacer fotos con los jugadores y también transmitirles energía de cara al próximo partido contra el Alavés.