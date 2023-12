Xavi: "La derrota que hizo daño fue la del Girona, no esta"

El Barça cierra la fase de grupos de la Champions League con una derrota a domicilio frente al Royal Amberes. Los belgas se adelantaron con un gol en el primer minuto de Vermeeren y Ferran Torres situó el empate antes del descanso, pero Janssen volvió a situar a los locales por delante. En el tiempo de añadido, Marc Guiu anotó el 2-2 y en la siguiente acción, Ilenikhena anotó el definitivo 3-2.

Xavi Hernández fue autocrítico en su primera valoración del encuentro, en los micrófonos de Movistar + Liga de Campeones. "El equipo no se está sintiendo cómodo, las sensaciones no son buenas. Está claro que tenemos que mejorar porque nos están generando mucho y nosotros no estamos siendo efectivos. Podríamos haber sacado algo más... No queda otra, hay que ser críticos. No estamos en una buena racha, pero esto sigue y ya pensamos en el partido del sábado contra el Valencia. La derrota que hace daño fue contra el Girona, la de hoy es mucho menos dolorosa", reconoció el técnico blaugrana.

El egarense tan solo ha sumado dos triunfos en sus siete desplazamientos en la Champions League como entrenador del Barça, en un balance que se completa con cinco derrotas. "La Champions cuesta, le cuesta a todo el mundo. Venimos de unos años difíciles para el club, pero ahora estamos en octavos de final, que era uno de los objetivos que teníamos marcados al inicio de la temporada. El lunes estaremos en el sorteo y como primeros de grupo, por lo que hay que felicitar al equipo, que ha hecho los deberes. Ahora bien, necesitamos recuperar el buen fútbol", se justificaba el entrenador.

La polémica de la convocatoria

En la lista de convocados, inicialmente, no estaban incluidos Araujo, De Jong, Gündogan ni Lewandowski. Todos acabaron entrando, a excepción del neerlandés, quien atraviesa un proceso febril. En un cruce de declaraciones entre Xavi y Deco sobre el consenso de esta decisión, el catalán volvió a reafirmarse en su discurso.

"Se ha generado en este partido una sensación innecesaria. Las sensaciones son desde fuera, no son malas desde dentro. Es una decisión consensuada: Robert y Gündogan me dicen que están bien. Lo decidimos nosotros, el club. La última decisión la tomo yo. El entrenador no queda en una buena posición y el presidente en buena: es un tema de grupo. Dentro no tenemos ningún problema. Hoy hemos estado hablando con presidente y Deco durante dos horas. Estamos vivos, es un momento de disfrutar y pensar de dónde venimos", resumía.

Sin apuntar

Oriol Romeu ha sido uno de los jugadores que ha quedado más señalados del partido, con dos errores que han costado dos tantos en contra. ¿Cómo se puede recuperar a un futbolista que juega en una posición tan importante como es el mediocentro? "Le tenemos que dar confianza. Empezó bien, pero hoy no ha tenido su día, igual que el resto del equipo. Le tenemos que animar, tiene mucho nivel", respondía Xavi en el postpartido.

De igual forma, no quiso apuntar a ningún jugador en concreto: "No me gusta, a nivel público, decir nada individual malo. No es positivo. Deben animarse. Tienen más nivel del que están demostrando. Es una cuestión de confianza, se la estamos dando y muchas oportunidades. Hay que estar más inspirados. La camiseta pesa", apuntaba.