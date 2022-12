Meghan Markle estaría celosa de las "ex's" del príncipe Harry

La tensión en la pareja habría surgido por las ex-parejas del príncipe Los rumores acucian a la pareja ahora que han estrenado su documental

Desde que se casaran en 2018 la polémica ha seguido bien de cerca al matrimonio formado por el príncipe Harry y Meghan Markle.

Según Radar, la pareja ya habría pasado por crisis en su relación debido a la supuesta inseguridad de la duquesa de Sussex ante la presencia de las exparejas de su marido. La tensión vendría del hecho de que Harry mantiene una relación de amistad con alguna de sus exparejas.

Entre las parejas más conocidas del príncipe se encuentran Cressida Bonas y Chelsy Davy. Esta último comentó en una entrevista allá por el 2016 que siempre sería amiga de Harry. Además, ambas asistieron al enlace de Harry y Meghan en el castillo de Windsor.

El recién estrenado documental de la pareja no ha hecho más que alimentar cualquier tipo de especulación acerca de ambos protagonistas. Lo único que podemos afirmar con seguridad es que la pareja sigue unida y no hay separación a la vista, por lo cual no parece que los celos vayan a poner en riesgo a la familia formada por Meghan, Harry y sus hijos.