Joana Sanz ha regresado a las redes sociales por este motivo

La modelo dejó las redes porque comentó que la exposición mediática le estaba causando "ansiedad" La canaria está viviendo unos meses muy difíciles en su vida

Joana Sanz está viviendo unos meses muy complicados en su vida. Tras la muerte de su madre a causa de un cáncer, y el ingreso a prisión de Dani Alves por la supuesta violación a una joven en una discoteca catalana, la modelo tuvo que tomar una decisión muy drástica: divorciarse del exfutbolista brasileño.

Hace doce días, la canaria dejó las redes sociales comentando que estaba sufriendo un "acoso mediático" y que le estaba afectando a su salud mental y a su vida social. Además, confesó que la exposición pública le estaba causando "ansiedad".

Joana estaba en la presentación del nuevo disco de Lola Índigo, y ha confesado que el regreso a las redes sociales es gracias a la cantante: "Hoy abro Instagram para darle las gracias a esta persona tan bonita".

La storie de Joana Sanz en Instagram | @joanasanz

La modelo compartió un vídeo de 'Mimi' en un storie de Instagram: "Hoy, día 13, hace tres meses que mi madre no me abraza más y esta canción me ha hecho volver a recordar que llorar también es necesario".