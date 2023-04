El duro motivo por el que Joana Sanz cierra todas sus redes

La modelo ha emitido un comunicado oficial en Instagram avisando del cese "Ojalá que todo esto cese" afirmaba Joana en su perfil

Tras la imputación de su todavía marido Dani Alves por violación, Joana Sanz se ha visto involucrada en un huracán mediático que le está pasando factura. La modelo acaba de compartir en su Instagram un comunicado oficial en el que dice adiós a las redes.

Joana se ha visto sometida a mucha presión y ha preferido retirarse durante un tiempo del panorama mediático. Hace una hora que la modelo ha emitido este comunicado en redes sociales:

"Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales. No sé si con esta sea suficiente para que los medios de comunicación dejen de esperarme en aeropuertos, fuera de mi casa u hoteles, a la salida de restaurantes, en medio de mi trabajo o abordar a mis seres queridos", empezaba el comunicado compartido por la modelo canaria en Instagram.

El aumento de prensa y de opiniones en redes sobre la situación que está viviendo envuelta en el 'caso Alves', ha llevado a la modelo a tomar la drástica decisión de desaparecer del ecosistema digital.

Y añadía: "Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social. No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque me causa ansiedad y pues no es para mí, gracias a Dios mi trabajo lo puedo realizar lejos de los focos mediáticos".

Una situación que está llevando a la canaria al limite que necesita desconectar, cerraba su comunicado con estas palabras a modo de despedida: Doy gracias a todas las personas que me han apoyado con mensajes preciosos de ánimo y que incluso me han abrazado por la calle sin conocerme. No sé si volveré por aquí, es tiempo de desconexión".