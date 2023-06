Estalla contra Marta López Álamo por la polémica imagen de antes de su boda: "Antes de casarte por dinero"

La modelo se ha casado con Kiko Matamoros este viernes 2 de junio

A 24 horas para su boda, Kiko Matamoros y su novia, Marta López Álamo, han tenido que capear más de una polémica además de las previsiones meteorológicas. La exclusiva del vestido se ha visto en un segundo plano, puede que caiga una tormenta y el colaborador de 'Sálvame' ha tenido que leer los incendiarios titulares que ha dado su ex, Makoke.

Kiko Matamoros advirtió que solucionaría el problema de la exclusiva haciendo algo que nadie había hecho y cumplió su palabra: para evitar que por la calle les hicieran fotos y las publicaran en redes o en medios, la novia mostró dos días antes su secreto mejor guardado: el vestido.

Se trata de un diseño exclusivo para ella, con corte sirena, manga larga y un espectacular escote en la espalda. Además, el velo también es único. Lo que seguramente no podían esperar los novios es que esta exclusiva se vería empañada por otra, la de Makoke.

La ex de Kiko Matamoros dio una entrevistas en la casa de su primer marido, Javier Tudela, y se mostraba muy crítica con el colaborador de 'Sálvame': “No me interesa, ahora que se casa por la Iglesia y con Dios por testigo, espero que le vaya mejor y no mienta".

Además, se mostraba aliviada ante el fin de 'Sálvame': “Se han dicho cosas, he llorado por mi familia, no por mí. Ahora que se acaba ‘Sálvame’ para mí será un alivio”.

No obstante, parece que la prometida de Kiko Matamoros no se libra de los haters en sus redes sociales. Varios usuarios han criticado que la modelo haya mostrado en exclusiva su vestido horas antes de su boda por "una cuestión de dinero". "Que pena, enseñar el vestido de tu boda antes de casarte por dinero".

"Como es posible que esta muchacha no tenga seguidores apenas con toda la parafernalia que le ha montado Kiko para destacarla ? Solución, no gusta , lo siento es un artificio ( según lo que muestra ) , no la conozco pero el público no conecta con ella porque sabe que tiene mala leche (ver programas ) y no conecta".

"La gente joven, sana no posan como actrices porno blanqueadas , no todo el mundo tiene que guste y está chica aunque haga el pino esta desconectada de la realidad, vive un matrix, puede ser maja no digo que no, pero no todo el mundo puede ser popular y gustar ese ángel está destinado a unos pocos , por lo demás Kiko si es tal cual , no entiendo todavía que hace con esta chica".

El reality de Makoke

'Vaya vacaciones' sigue puliendo los detalles de la que será su primera edición en la programación de Telecinco. Sin citar el título del espacio, Kiko Hernández desveló este miércoles en 'Sálvame' que Makoke y su hijo, Javier Tudela, serán participantes de este nuevo reality, que llegará este verano a la cadena principal de Mediaset.

El colaborador de 'Sálvame' anunció la presencia de la colaboradora de 'Fiesta' y su primogénito al comentar la portada de una conocida revista del corazón que han protagonizado esta semana: "Como no tiene novio y tiene que ir con pareja, pues se lleva al hijo. (…) Por fin lo han conseguido. ¡Un aplauso para los dos, que se van a un reality! ¡Vamos! Auguro que serán los primeros en volver".

Hernández también hizo un consejo al equipo de 'Vaya vacaciones' sobre Javier Tudela: "Cuando hizo la 'Sálvame Snow Week', le sacaron un móvil de los calzoncillos. Es tramposillo. Nuestra compañera lo localizó porque le vibraba".