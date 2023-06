La boda de Kiko Matamoros y Marta López se complica: estos son los problemas que ha desvelado 'Sálvame'

La pareja se casa el próximo viernes 2 de junio Está surgiendo varios problemas para llevar a cabo la ceremonia

'Sálvame' lleva en antena desde 2009, y es el programa que caracteriza la prensa rosa en España. Belén Esteban es una de las protagonistas del formato. La colaboradora lleva 25 años delante de las cámaras, y el pasado mes renovó con un contrato de larga duración.

Hace unas semanas se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. Aunque la primera noticia fue que el 16 de junio se emitirá el último programa, ahora han modificado la fecha. Será el próximo viernes 23 de junio, cuando el formato desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco.

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

Kiko Matamoros y Marta López se casarán el próximo viernes 2 de junio. Kiko Hernández anunció que dos días antes de su boda, la pareja desvelaría el vestido de la novia. Pero no salió como se imaginaban, y es que el espacio de la exclusiva pasó a un segundo plano, ya que se le dio más importancia a los titulares incendiarios de Makoke.

La expareja de Matamoros dio esta exclusiva criticando al colaborador de 'Sálvame': "No me interesa, ahora que se casa por la Iglesia y con Dios por testigo, espero que le vaya mejor y no mienta". Además, añadió que era un alivio para ella que se cancelara el programa: "Se han dicho cosas de mi familia (…) Ahora que se acaba, para mí será un alivio".

Kiko invitó a varios colaboradores a los que aprecia, y de ellos irán Terelu Campos y Kiko Hernández. Alguno de los que no irán serán Lydia Lozano, Carmen Borrego o María Patiño.

Además, la pareja se casa en Madrid, y se prevé que haya lluvia, algo que podría obstaculizar en sus planes de boda y sus actividades programadas.