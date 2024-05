Juan Avellaneda se pronuncia sobre su posible recaída del cáncer: "Convivo con dolor durante 24 horas"

Juan Avellaneda es uno de los diseñadores españoles más reconocidos. Se convirtió en todo un icono de moda, estilista de celebridades y personaje mediático tras su paso por 'Cámbiame' o 'MasterChef Celebrity 4'.

Hace más de 10 años le diagnosticaron un cáncer de testículos, que acabó superando. Sin embargo, este fin de semana, el catalán acudió a un evento para promocionar una colección para MÓ Multiópticas, y preocupó a sus seguidores: "Me salieron unos bultitos, estamos en revisión otra vez, pasaron 10 años desde la última vez".

Avellaneda ha querido tranquilizar a todos asegurando que "de momento está todo controlado", aunque es un proceso "un poco desagradable" que le está haciendo revivir momentos del pasado que no le gustaron.

El diseñador ha explicado que es un "shock a nivel psicológico" y que tiene dolor durante el día: "Convivo con dolor durante 24 horas, cuando me ves sentado en un banco con las piernas separadas no es manspreading, es que me duele".

El catalán ha comentado que él está tranquilo, pero que siempre hay un poco de preocupación: "Al final cuando sobrevuela un poco la palabra encima tuyo, pues no te hace mucha gracia".

Juan Avellaneda ha declarado cuál es el motivo por el que explica su estado de salud: "Antes me lo quedaba y ahora lo explico porque yo pensaba que no, pero ayuda muchísimo que alguien lo explique, sobre todo en hombre que no hay ejemplos (...) Aunque me encantaría dar visibilidad diciendo que está todo bien, pero bueno, estamos ahí...".