Los planes del Barça con la lacra de lesiones en el fútbol sala

La temporada del Barça de fútbol sala está resultando aciaga por culpa de una plaga de lesiones que está marcando el devenir del equipo desde que en plena pretemporada el brasileño Ferrao se volviese a romper el tendón de Aquiles y se uniese a Sergio Lozano como baja de larga duración.

Ese serio contratiempo con el brasileño obligó al club a moverse y en plena época de vacas flacas Joan Laporta accedió al fichaje de Álex Yepes, quien renunció a cuatro años de contrato en Italia por vestir de azulgrana, pero su rodilla quebró al mes siguiente y tampoco volverá a jugar este año.

Sergio González acaba de despedirse de la temporada y no volverá hasta finales de año, mientras que Sergio Lozano estará dos o tres semanas KO en los daños colaterales de la derrota en Jaén (3-2), Adolfo sigue recuperándose y Pito las molestias de pubalgia no abandonan a Pito.

El caso es que el Barça solo tendrá disponibles a siete jugadores de pista este sábado a las 21.00 horas en el Palau frente al vigente campeón europeo Mallorca Palma Futsal. Son Erick, André Coelho, Antonio, Catela, Matheus y el incombustible Dyego, a quienes se suman también los porteros Dídac y Miquel Feixas.

La grave lesión de Sergio González ha sido un 'palo' enorme / FCB

En cualquier equipo, el tener afectado a más de la mitad del equipo durante varias semanas como ha sucedido entre noviembre y enero y ahora otra vez sería sinónimo de tirar la temporada a la basura. Sin embargo, el cuadro azulgrana sigue líder de la Liga, está en la Final Four de la Champions y jugará la Copa de España como primer cabeza de serie. Por contra, ya han 'volado' la Supercopa y la Copa del Rey.

Pero... ¿qué se va a hacer en concreto ahora que el Barça afronta la semana previa a la Copa de España? Lo primero será priorizar absolutamente el primer equipo y tirar lo que sea necesario de un filial que se está jugando la permanencia.

Nada de recibir a ElPozo Murcia con 10 jugadores, entre ellos Sergio Lozano y Catela recién recuperados de sus lesiones. Esta semana el filial vuelve a ser parte importante en los entrenamientos a las órdenes de Jesús Velasco y contra Palma podrían vestirse Touré, Harrison y el pívot Nico Marrón.

Touré volverá a tener protagonismo en el primer equipo / VALENTÍ ENRICH

Además, en los entrenamientos y en los próximos partidos se verá a otros jugadores que también han tenido presencia activa con Velasco, como Aniol, Kokoro, el por fin recuperado Puigvert o un Tapias que anda ahora 'tocado'.

No será el único cambio. A menos de dos meses de la gran cita de Erevan, la clave ahora es mantener sanos a los jugadores disponibles e ir recuperando piezas. A día de hoy, serán baja segura en la Final de la Champions tanto Álex como Sergio González, mientras que Ferrao lucha para llegar a tiempo en su última temporada como azulgrana. No lo tendrá fácil.

Para ello quizá tocará economizar esfuerzos en los partidos y no correr tantos riesgos físicos, sin que ello se traduzca en una bajada de rendimiento. Ahí cobrará especial importancia la gestión de Jesús Velasco, un maestro de los banquillos que a falta de confirmación no seguirá la próxima temporada. ¿Sustitutos? Cobra ventaja Tino Pérez, ex de Inter, en una amplia lista llena de nombres interesantes.