Oficial: Fin a la 'era Ferrão' en el Barça

La historia de Ferrao en el Barça llegará a su fin el próximo 30 de junio. Así lo ha anunciado el propio jugador en un extenso comunicado a través de sus redes sociales, con el que ha querido transmitir la decisión y agradecer al club y a la afición todos estos bonitos años. 10 temporadas de goles, muchos, más de 300. De títulos, 22 para ser exactos. De grandes momentos y recuerdos. Y también, como en todo camino, de situaciones complicadas. En este caso, por el 'maldito' tendón de Aquiles.

"Muy buenas culés y seguidores del fútbol sala. Ante todo tenéis que saber que os tengo un respeto enorme por todo el cariño que me habéis demostrado siempre y por eso os quiero contar una cosa importante y quiero que lo sepáis por mí: la temporada que viene no jugaré más en el Barça". Así arranca el comunicado de uno de los futbolistas más relevantes de la historia de la sección, que aseguró que "todos los ciclos se acaban, y el mío en el club, que ha sido maravilloso y donde he vivido los mejores años de mi carrera deportiva, terminará el próximo 30 de junio".

Desde su llegada el verano de 2014, procedente del Tyumen ruso, su rendimiento ha sido prácticamente incontestable. Con 305 goles en su mochila, el segundo jugador con más dianas en la historia de la sección, por detrás de Sergio Lozano (330), el de Chapecó ha levantado 22 títulos con el Barça y solo le superan en este apartado el 'Búfalo', Dyego Zuffo y Paco Sedano.

"LAS HISTORIAS MÁS BONITAS SE ACABAN EN LO MÁS ALTO"

"He sido tan feliz en el Barça y con todos vosotros que creo que merecéis una explicación y la verdad. Y aquí no hay nada que ocultar por ninguna de las partes. Yo quiero al Barça y me siento muy querido por el Barça. Pero ahora toca separar nuestros caminos y es lo mejor para todos. ¿La verdad? Tenía la oportunidad de seguir, pero las historias más bonitas se acaban en lo más alto y yo aquí he conseguido todos mis sueños y es hora de partir", explicó sobre su adiós. El pívot (33 años) buscaba un contrato largo para cerrar su carrera mientras el club le ofrecía una propuesta de año a año.

Ferrao, durante un partido de LNFS con el Barça / SPORT

"En diez temporadas en el Barça he ganado todos los títulos posibles, he disfrutado jugando en el Palau con el mejor ambiente del mundo, sintiendo siempre la estima de la afición y de los Dracs. Lo he dado todo por esta camiseta. Creedme, ¡todo es todo! Y puedo decir que he sido muy feliz y me siento muy agradecido al Club y a la afición por todo lo que hemos conseguido juntos, que no es poco", destacó sobre su bonita aventura de azulgrana.

Porque hablar de Ferrao son palabras mayores. Fue importante desde que pisó el Palau por primera vez. Destacó bajo las órdenes de Marc Carmona, después con Andreu Plaza, donde firmó sus mejores cifras, y estos últimos años, con Jesús Velasco. Un pívot extraordinario, con unas condiciones únicas para jugar de espaldas, letal en el uno contra uno y con una capacidad para destrozar la portería rival abrumadora.

"NO HUBIERA SIDO POSIBLE SIN ESTE ESCUDO EN EL PECHO"

"Aquí he ganado todos los títulos posibles, he marcado más de 300 goles con el Barça y he sido nombrado tres veces seguidas mejor jugador del Mundo, unos logros que nunca hubieran sido posibles sin llevar este escudo en el pecho y tener a los mejores siempre en mi equipo, grandes compañeros y amigos que llevaré siempre en el corazón", recuerda sobre algunos de sus logros. Y efectivamente, su fichaje ha sido una de las operaciones más exitosas de la historia de la sección tras una década de pasión y amor por el Barça.

Ferrao, leyenda del Barça / SPORT

"No todo ha sido bonito, es verdad, también he sufrido con las lesiones, pero siempre he conseguido volver al máximo nivel y muy pronto me volveréis a ver en las pistas. Todavía me quedan algunos títulos y goles por marcar en el Barça y, ¡cuidado Búfalo que no te acabe pillando!", bromeó sobre su compañero, que acaba de regresar a las pistas tras superar su cuarta lesión de gravedad (tercera de cruzados), y que es el máximo goleador de la historia de la sección con 330 dianas.

"EL BARÇA ME HA APOYADO EN LOS MALOS MOMENTOS"

"Y también en estos malos momentos el Barça me ha apoyado y juntos hemos conseguido superar todo. Hasta el último momento. Estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado en el Barça y mi familia y yo, incluida Martina, mi hija catalana, seremos culés para siempre". Y es que en la carrera de Ferrao siempre habrá un antes y un después, marcado por la lesión que sufrió en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda en diciembre de 2019.

Sergio Lozano y Ferrao, en una foto de archivo / SPORT

Se lo rompió parcialmente en un partido de Liga ante Osasuna Magna y estuvo en el dique seco durante seis meses. Una lesión grave para un jugador de sus características, explosivo, que está condenado a mantener contacto fuerte con el rival para aguantar el balón de espaldas. De hecho, recayó el pasado mes de agosto y tuvo que volver a intervenirse de nuevo.

OBJETIVO FINAL FOUR

Aún no ha debutado en la presente campaña y su reaparición está programado por los servicios médicos del Barça para finales de abril. Se espera que llegue en plena forma a la Final Four de la UEFA Futsal Champions League en Ereván (Armenia), lo que podría ser una despedida por todo lo alto.

Ferrao, muy querido por todos los aficionados / SPORT

"Os quiero y siento que el Palau siempre será mi casa. Y por eso estoy seguro de que la relación no se romperá aunque me vaya. Porque el Barça es mi vida y lo será para siempre. Gracias de corazón", finalizó el emotivo mensaje. Ahora, la gran duda es dónde seguirá marcando goles sin cesar.