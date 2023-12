Otra 'patada' de la UEFA al fútbol sala: la Final Four, en Erevan

La UEFA ha dado este lunes la enésima puñalada al fútbol sala con otra decisión que nadie entiende al conceder la Final Four de la Champions League a Erevan (capital de Armenia) cuando hay clasificados dos equipos españoles (el campeón Mallorca Palma Futsal y el Barça) y dos portugueses (Benfica y Sporting). Las semifinales se disputarán el viernes 3 de mayo de 2024 y la final, el 5-M.

En base a un supuesto interés por fomentar un deporte que maltrata día sí y día también, la UEFA sigue optando por destinos lo más lejanos posibles mientras permite situaciones demenciales como la vivida por los azulgranas en la reciente Ronda Principal con un balón de risa y una pista indecente en Jelgava cuando a escasos kilómetros hay un pabellón extraordinario en Riga que acogió la Final a Cuatro de 2022 en la que reinó en Barça de Jesús Velasco.

¿Cómo se explica que en los últimos 11 años el Barça vaya a jugarse el título a Erevan después de hacerlo dos veces en Almaty y una en Bakú, en Tiflis, en Riga y en Zadar? ¡Una vez en Portugal en 13 años y dos en Kazajistán! "Mafia", "What the Fuck?" o "No sense" son algunas de las respuestas que ha recibido en Twitter. Por cierto, ¿de verdad quiere la UEFA dar un empujón al fútbol sala armenio?

Pues curiosa forma de hacerlo mientras sigue permitiendo las nacionalizaciones exprés que han convertido al país asiático en una sucursal brasileña a imagen y semejanza de lo que sucede en Azerbaiyán, en Georgia e incluso en Kazajistán. El pasado viernes, 10 jugadores nacidos en Brasil participaron en el Armenia - Georgia (3-1) de clasificación para el Mundial. ¡Qué vergüenza!

Bien haría la UEFA en cuidar un poco el fútbol sala y dejar de exprimirlo como si de la gallina de los huevos de oro se tratase. Más hablar con los árbitros para que no se repitan espectáculos dantescos como los que protagoniza cada vez que coge el silbato el inglés Birkett creyéndose Mateu Lahoz y permitiendo todo tipo de agarrones, empujones y defensas con los brazos que minan el talento y el espectáculo. Así nunca será olímpico por muy universal que sea.

Dyego es uno de los valores más seguros del Barça / FCB - VÍCTOR SALGADO

Sí, el Barça tendrá que viajar a tierras armenias el primer fin de semana de mayo para luchar por su quinto entorchado europeo tras los logrados en Lleida 2012, en Bakú 2014, a puerta cerrada en el Palau en 2020 en plena época Covid y en Riga 2022 pasando por encima del Sporting en la final (4-0). Todo apunta a que podrá hacerlo ya con Sergio Lozano, Adolfo, Catela, Sergio González, Miquel Feixas y Matheus recuperados (los dos últimos estarán este viernes en el Palau frente a Osasuna Magna).

Por el contrario, no estará aún disponible el 'killer' Ferrao, quien podría llegar a los play-off por el título liguero si todo va bien después de su segundo problema grave en el tendón de Aquiles. Peor incluso lo tiene Álex Yepes, KO para toda la temporada.