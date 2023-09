Neymar Jr. volverá a jugar un partido.. ¡casi siete meses después!

'Ney', que no disputa un encuentro desde el 19 de febrero, regresará a los terrenos de juego este viernes en el Brasil-Bolivia El retorno de Neymar no está exento de polémica porque tendrá lugar con la Seleçao sin aún haber debutado con el Al-Hilal

Neymar vuelve. Está recuperado de la lesión en el tobillo derecho, que le obligó a pasar por el quirófano y que lo ha apartado de los terrenos de juego desde el 19 de febrero, y de problemas musculares durante la fase final de su puesta a punto. Por lo que, el crack paulista volverá a enfundarse la ‘10’ en el Brasil-Bolivia, que se disputará la madrugada del viernes al sábado (a las 02:45 CEST), en Belém do Pará, de la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Con Neymar nada puede ser ordinario y su esperado regreso, como no podía ser diferente, está inmerso en un cierto escenario de polémica. El motivo no es otro que su vuelta tendrá lugar con su selección, cuando aún no ha disputado ni un solo minuto con su nuevo equipo, el Al-Hilal, que ya le está pagando una de las mayores fichas del fútbol mundial.

Y si a alguien no le hará ni pizca de gracia esta situación es a su nuevo entrenador, el portugués Jorge Jesus, que triunfó en el Flamengo ganándolo todo entre 2019 y 2020, y que no ha digerido que la CBF no lo contratara. Al final, la Confederaçao prefirió esperar a Calo Ancelotti hasta julio de 2024, y, mientras tanto, ha contratado temporalmente a Fernando Diniz, que debutará precisamente en el cargo ante Bolivia.

El técnico portugués ya había puesto el gripo al cielo cuando Diniz convocó a Neymar en agosto para este fecha FIFA. Entonces, llegó a declarar que el crack no tenía condiciones físicas para jugar. Días después, la prensa portugués publicó que el ‘10’ sufría dos percances musculares y que solo podría jugar en la segunda mitad de septiembre.

La cuestión es que Neymar llegó el lunes a Belém en olor de multitudes y que, para sorpresa generalizada, ha completado todas las sesiones preparatorias con el resto de sus compañeros.

Y, claro estando bien, Fernando Diniz lo pondrá de salida, con la ‘10’ en sus espaldas, y realizando la misión táctica de ser un enganche entre el medio campo, donde estarán Casemiro y el emergente Bruno Guimares, en el pivote, y el trío ofensivo.

Neymar, durante un entrenamiento con Brasil | CBF

Su último partido con la Seleçao fue la traumática eliminación contra Croacia en los penaltis, en uno de los cuartos de final del Mundial de Qatar. Aquel día dejó en entreabierto su futuro con la ‘Canarinha’. La Copa del Mundo no salió como planeó porque se había lesionado en el tobillo derecho en el partido inaugural contra Serbia y forzó para reaparecer.

Regresó hastiado a París. Neymar ha pasado un vía crucis en este 2023. El 19 de febrero en la victoria del PSG, en el Parque de los Príncipes ante el Lille (4-3) se rompió otra vez. Aquel domingo, tras marcar un gol y dar una asistencia, el brasileño se lesionó, en el minuto 51, en el maltrecho tobillo derecho y salió en camilla llorando.

Se confirmaron las peores pronósticos. Y el percance le apartó del resto de la temporada y le obligó a pasar por el quirófano en un intervención que tuvo lugar en Doha. Nunca más volvió a enfundarse la ‘10’ del PSG y dejó París por la puerta de atrás.

Ahora ha recuperado la sonrisa durante esta semana entrenando con sus compatriotas en la Seleçao. Y ve la luz al final del túnel, tres siete meses en que ha dejado atrás una década en el fútbol europeo, primero en el Barça y después en París, para irse a una liga menor como la saudí.