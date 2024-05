Pedro Martínez, como Jesucristo con los panes y los peces en Manresa

Con 25 años dirigiendo en la elite del baloncesto a sus espaldas, el barcelonés Pedro Martínez está unánimemente considerado como uno de los 'maestros' entre los entrenadores de una Liga Endesa que conquistó en 2019 contra pronóstico con el Valencia Basket en el que militaba el exazulgrana Pierre Oriola, quien por fin vuelve a sonreír tras un calvario con la espalda.

"Si me llega una propuesta interesante la voy a escuchar como siempre, pero es algo que no se ha dado", comentó el técnico del BAXI Manresa cuyo contrato expira a finales de temporada. Si ese 'telefonazo' no se produce o si lo que recibe no le convence, el conjunto del Bages podría seguir teniendo al referente catalán.

Su fichaje por el BAXI Manresa en 2019 supuso un regreso a los orígenes tras una trayectoria que le ha llevado a entrenar a la Penya (allí empezó en las categorías inferiores), al Salamanca, al Granada, al Menorca, al Ourense, al Tenerife, al Gran Canaria (dos etapas), a Estudiantes, al Girona, al Sevilla, al citado Valencia y al Baskonia.

El exentrenador del filial azulgrana Diego Ocampo logró el ascenso en 2018, ese verano lo relevó un Joan Peñarroya que realizó un excelente trabajo (octavo y cuartos de final) para entregar el testigo a Pedro Martínez en 2019. En la primera temporada lastrada por el Covid ya rozó el play-off excepcional del que quedó fuera en un triple empate con Joventut (clasificado) y Obradoiro.

Pedro Martínez, entre Robinson y Taylor / EFE

En la siguiente se quedó a una victoria de los cuartos (17, a una del 'Granca') y en la 2021-22 hizo historia al clasificar al BAXI Manresa para su primera Copa del Rey en 18 años (cayó en cuartos contra el Barça) y la pasada campaña obró el gran 'milagro' de la salvación.

El club no pudo retener a los Sylvain Francisco, Chima Moneke, Ismaël Bako, Yankuba Sima, Joe Thomasson ni Luke Maye y el resultado fue que el equipo empezó con una victoria en siete jornadas y llegó a estar 2-12. Al menos, el club mantuvo la calma, acertó de pleno con los refuerzos de Devin Robinson y Martinas Geben.

El caso es que Pedro Martínez consiguió hacer crecer al equipo como el 'Jesucristo' del milagro de los panes y los peces para ganar seis de los últimos 10 partidos, incluidos los tres últimos. Esta temporada, la planta noble ha hecho los deberes y el equipo no renuncia a nada ante el intratable Unicaja tras disputar también la Copa del Rey.

No lo tendrá nada fácil. Sin estrellas descollantes, Ibon Navarro se ha encumbrado construyendo un bloque perfecto capaz de irse a los 100 puntos sin jugadores por encima de los 15, aunque con Tyson Carter, Kendrick Perry, Kameron Taylor, David Kravish y Dylan Osetkowski como 'banderas' y el internacional español Alberto Díaz como estandarte defensivo.