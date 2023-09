Neymar Jr., lío a la vista

Neymar, que no juega desde febrero, se concentra con la Seleçao para jugar los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026 Su debut con el Al-Hilal aún no se ha producido y el viernes no fue ni convocado por su técnico, el carismático Jorge Jesus

A Neymar Jr. se le espera este lunes en Belém, en el estadio amazónico de Pará, donde el viernes Brasil empieza su andadura para el Mundial 2026 enfrentándose a Bolivia. El martes habrá un segundo encuentro para la Seleao en Lima ante Perú.

Esta convocatoria, que significa el regreso de ‘Ney’ a la Seleçao después de caer en los cuartos de final del Mundial de Qatar ante Croacia, no está exenta de misterio y de un cierto punto de polémica.

El actual futbolista del Al-Hilal no juega un partido oficial desde hace casi siete meses. Su última aparición se remonta el 19 de febrero en la victoria del PSG, en el Parque de los Príncipes ante el Lille (4-3). Aquel domingo, tras marcar un gol y dar una asistencia, el brasileño se lesionó, en el minuto 51, en el maltrecho tobillo derecho (el mismo que lo había dejado KO durante el Mundial) y salió en camilla llorando.

Se confirmaron las peores pronósticos. Y el percance le apartó del resto de la temporada y le obligó a pasar por el quirófano en un intervención que tuvo lugar en Doha. Nunca más volvió a enfundarse la ‘10’ del PSG.

Aún en fase de recuperación, este mes de agosto dejó París para irse al Al-Hilal, Saudi Pro League, donde aún no ha disputado ni un solo minuto, y por poco no llega cedido al Barça.

Se esperaba que su estreno fuera el viernes en el duelo ante el Al-Ittihad, de Karim Benzemá, donde estaba en juego el liderato. El Al-Hilal acabó imponiéndose 3-4 con un hat-trick del serbio Aleksandar Mitrovic y se alzó a la primera posición.

Ney, que también había sufrido una lesión muscular en la pierna derecha durante su recuperación, tenía, en principio, condiciones físicas de juego... pero su entrenador, el portugués Jorge Jesus, ni lo acabó convocando.

Su ausencia sorprendió mucho en Brasil, pero no ha cambiado en nada la programación de la CBF y del seleccionador, Fernando Diniz, que hará su estreno este viernes. Se sigue contando con ‘Ney’. El único cambio que ha habido de la lista original es la entrada del blaugrana Raphinha en lugar del madridista Vinicius Jr., que está seis semanas de baja por la lesión muscular que se produjo contra el Celta.

Por tanto, ‘Ney’ se concentrará con la Canarinha, en principio, empezará a ejercitarse el martes para tener los primeros minutos de juego. De esta manera, pondrá el punto final a casi siete meses de baja. Se desconoce, sin embargo, cuál es su estado de forma actual.

Cuando, el viernes 18 de agosto, Fernando Diniz dio su primera lista, el actual entrenador de Neymar en el Al-Hilal puso el grito al cielo asegurando que su pupilo no estaba aún para jugar. Después, la prensa portuguesa filtró que el ‘10’ brasileño se estaba recuperando de dos lesiones y que no podría debutar hasta la segunda quincena de septiembre.