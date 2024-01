"Cuando jugué contra Messi, Ronaldinho, Xavi... Algo cambió dentro de mí"

Gennaro Gattuso, ex internacional italiano y actual técnico del Olympique de Marsella, se rinde en elogios al Barça, a jugadores como Messi, Xavi, Ronaldinho o Iniesta y a Guardiola. Lo hace en una entrevista en L'Equipe donde revela cómo el club azulgrana cambió su visión del juego por completo.

"Siempre he pensado en el juego. Cuando tenía 27-28 años empezamos a jugar contra el Barça de Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Messi... Algo pasó dentro de mí", explica en el diario francés. "Corrimos noventa y cinco minutos, hice una maratón en cada partido contra ellos y toqué el balón tres o cuatro veces. No entendíamos lo que nos estaba pasando. Nos preguntábamos por qué, cuando había siete u ocho jugadores detrás de la línea esperando el balón... ¡Y nunca recuperábamos ninguno!".

Para Gattuso, esos enfrentamientos supusieron un punto de inflexión: "Teníamos cuatro defensores, ellos tenían un falso nueve y tenían superioridad numérica en todas partes. Y comencé a entender por qué nuestra mentalidad de ese momento no nos estaba dando los frutos que esperábamos. Fue entonces cuando realmente comencé a interesarme por el juego en cuestión. Observé, estudié..."

¡Tres días esperando a Guardiola!

A la hora de hablar de entrenadores que le inspiran, el italiano recuerda la vez que fue a Múnich, en 2013, para ver un entrenamiento de Guardiola. "Esperé casi tres días fuera del centro de entrenamiento del Bayern esperando ver llegar el coche de Pep", explica Gattuso. "No le había pedido nada a nadie, no me gusta pedir favores. Me reconoció cuando al fin pasó junto a nosotros, pero eso fue dos días después. ¡Qué frío teníamos!".