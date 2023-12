Gattuso alza el vuelo en Marsella

El ex entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, se ha ganado a la afición del Marsella tras victorias consecutivas Liderado por el dúo Aubameyang-Vitinha, el Marsella derrotó fácilmente al Lyon (3-0) y el OM volvió a la octava plaza

Gennaro Gattuso ha dado con la tecla en el Marsella. Tras perder sus primeros cuatro partidos y tener pie y medio fuera del equipo, el ex entrenador del Valencia ha logrado revertir la situación ganando tres partidos consecutivos. El pasado 30 de septiembre Gattuso cogía las riendas del banquillo del equipo marsellés, un club que estaba en crisis con lo ocurrido anteriormente con Marcelino. Sin embargo, el técnico italiano se ha puesto manos a la obra para acercar al equipo, de nuevo, a puestos europeos (8º).

"La única esperanza es el partido a partido"

Tres victorias consecutivas y el equipo ya clasificado a la Europa League. La llegada de Gattuso al conjunto marsellés ha dado sus frutos finalmente. El campeón del mundo de 2006 con Italia ha demostrado en sus primeros encuentros al frente del equipo que ha llegado al Marsella para deleitar al estadio Vélodrome.

Desde su llegada a Francia, Gattuso ya aclaró que llegaba para ganar partidos, como dice, "a lo Cholo Simeone, partido a partido". El italiano llegó tras la dimisión de Marcelino, en una situación de tensión con los ultras que vivió el equipo francés. "La presión no permitió a Marcelino y a su cuerpo técnico ejercer en buenas condiciones las funciones para las que fueron contratados", según afirmó el Marsella.

Un estilo 'poco italiano'

Por eso confiaron en el italiano, donde su manera de entrenar no se parece a la manera agresiva que le caracterizaba como jugador. "Es duro, pero hay que ganar partidos, no hay que centrarse en la contestación sino en el futuro", indicó el entrenador italiano, quien insistió en "la única esperanza es el partido a partido", una fórmula popularizada por técnicos como Diego Pablo Simeone.

Incluso se ha ganado a la afición 'Phocéens', que lo ovacionó tras un gesto bonito con el balón al bode del campo. El técnico que jugó en los banquillos del Nápoles, del Milán e incluso del Valencia premió al público marsellés con un taconazo para devolver el balón a Pierre-Aymeric Aubameyang.

"¡Rino parece haber sido aceptado por el público marsellés!", decía el comentarista de la TV francesa.

Golpe en la mesa ante el Lyon

El encuentro, que tenía que disputarse el 29 de octubre, se canceló por la agresión al autobús del Olympique, que acabó con su exentrenador Fabio Grosso vistosamente herido. Pero este miércoles, el Marsella alargó la mejoría mostrada semanas atrás que le aproximan a la zona europea con un firme triunfo ante el Lyon (3-0), que encajó su tercera derrota seguida y permanece hundido en el último puesto de la clasificación.

El conjunto dirigido por Gattuso se mostró muy superior desde un inicio, con un Aubameyang estelar que marcó y asistió. En el 21, el portugués Vitinha abrió el marcador en una rápida contra, a puerta vacía, tras recibir el balón de Jordan Veretout. Y en el 26, un centro desde la izquierda del ex del Barça acabó con un cabezazo a la red del panameño Michael Murillo que hizo su primer tanto con su equipo.

El Marsella ya mira hacia Europa, aunque el técnico italiano cree que su equipo “aún no ha hecho nada”. Estas tres victorias nos dan un pequeño respiro, pero aún no hemos hecho nada. Comimos nuestro pan negro y no debemos olvidarlo. Tres victorias no son suficientes para olvidar eso ”, explicó Gattuso.

Su futuro no está claro: ¿se marcha a Turín?

Gennaro Gattuso está entre los candidatos para entrenar al Torino. Pese a que los números de los 'granata' no son tan malos y se encuentran en mitad de la tabla, el tiempo de Juric en el banquillo turinés podría tener los días contados una vez acabe la temporada.

Las conversaciones para prolongar su estancia han quedado en 'stand by' y el actual técnico del Olympique de Marsella no tendría clara su renovación de cara al próximo junio de 2024.