"Por culpa de Gattuso lloraba con mi esposa de desesperación"

Hirving 'Chucky' Lozano, jugador del PSV, nunca olvidará a Gennaro Gattuso, actualmente entrenador del Olympique de Marsella. Ambos, sin embargo, coincidieron en el Nápoles y fue una de las épocas más tristes de la carrera del jugador mexicano.

Gattuso reemplazó a Ancelotti cuando Lozano acababa de llegar al Nápoles. Y con el nuevo técnico todo cambió para él: "Él no me conocía, no sabía ni dónde jugaba, pero no me preguntó jamás nada. Tú sabes cuando eres futbolista que hay momentos que dices: '¡Wow! Aquí no van bien las cosas'. Cuando él llega va cambiando jugadores y a mí jamás me cambió", aseguró el atacante en el programa 'Hugo Sánchez Presenta'.

Lozano lo pasó muy mal en todo ese tiempo porque no jugada y no entendía los motivos: "Siempre estuve en la banca y ahí fue cuando dije: 'Aquí hay algo'. Entonces, ese año fue terrible, lloraba con mi esposa de desesperación. Tú te das cuenta que eres mejor que muchos de ahí y te preguntas '¿Por qué no me dan? ¿Por qué no me dejan?'", afirmó.

En su segunda campaña, en la 20-21, la relación entre técnico y jugador fue mejorando y Lozano empezó a jugar y a aportar goles al equipo: "Me costó mucho trabajo en diálogos: Empezó a hablarme más, porque no me conocía, aunque en el primer año no cruzamos ninguna palabra. Entonces, ya se acercaba más y al segundo año me hablaba su cuerpo técnico", dijo en 'Hugo Sánchez Presenta'.

Gattuso reconoció que el mexicano tardó en adaptarse a lo que él quería: "A Lozano no le estoy regalando nada. Es un jugador distinto, tiene fuerza en las piernas, ahora cuando patea el balón no se cae al suelo como un niño. No tenía nada contra Lozano, conocía muy bien su versión del PSV. Atacaba sistemáticamente la línea. El año pasado 'no estaba' aún", comentó.