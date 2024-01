La segunda juventud de Aubameyang 'arrasa' en Francia

Pierre-Emerick Aubameyang salió del FC Barcelona dirección Chelsea tras unos meses en los que se ganó a la afición culé con su talento y su facilidad para ver portería.

El futbolista gabonés dejó muy buen recuerdo en el Camp Nou, consiguiendo 13 goles en apenas 24 partidos, y en su salida tuvo mucho que ver la delicada situación económica del conjunto azulgrana.

El paso de Aubameyang por el Chelsea no fue fructuoso. En una temporada donde los londinenses tuvieron muchos problemas, el delantero gabonés no tuvo las oportunidades necesarias para mostrar su nivel y categoría. Tras un flojo curso, el futbolista se fue al Olympique de Marsella.

Una nueva juventud

A sus 34 años, Aubameyang sigue enamorando a los aficionados con sus actuaciones sobre el terreno de juego. El ex delantero del Barça, ha vuelto a demostrar que tiene nivel de sobras para ser un auténtico goleador de las grandes ligas.

En la actual temporada con el Marsella, Aubameyang ya ha llegado a la importante cifra de 13 goles y 7 asistencias. Unos guarismos que lo sitúan entre los mejores jugadores de la Ligue 1. Más allá de las cifras, Auba ha recuperado su sonrisa y con ello una forma de jugar que le acerca a su 'época dorada'.

Pese a tener un inicio algo más dubitativo, Aubameyang se ha adaptado definitivamente en el esquema del Marsella; anotando ocho goles y dando cuatro asistencias en los últimos ocho partidos. La irrupción del gabonés le ha permitido al equipo francés mejorar su situación en la clasificación.

La confianza del entrenador

El actual técnico del Marsella, Gennaro Gattuso, le ha devuelto a Aubameyang la confianza necesaria para volver a ver portería con suma facilidad. De la mano del entrenador italiano, el atacante gabonés ha recuperado su mejor versión.

"Puede que sea increíble para ti, pero no para mí que lo veo entrenar todos los días. A los 34 o 35 años, si quieres mantenerte en buena forma, tienes que trabajar mucho y duro y él está obteniendo sus frutos. En mi carrera me he cruzado con muchos jugadores y puedo asegurar que Pierre-Emerick es un verdadero profesional. Le avisé que su momento estaba por llegar... y ha llegado. Ahora estamos viendo al verdadero Aubameyang", aseguró Gattuso.

Una relación entrenador-jugador que está dando sus frutos y que sitúan, en estos momentos, a Aubameyang entre los mejores delanteros del mundo.