La gran semana de Dani Olmo

Estos últimos días se ha proclamado campeón de la Copa con el Lieipzig y ha renovado su contrato Es la segunda vez que logra este trofeo en la competición germana

Dani Olmo se está convirtiendo en uno de los jugadores más importantes de su generación. Por edad, rendimiento y cifras el de Terrasa es un futbolista que allá donde juega es una pieza clave. La prueba la encontramos tanto en su club como en la Selección española.

En el RB Leipzig acaba de vivir una de las semanas más importantes de su carrera: este fin de semana se proclamó campeón de la Copa Alemana (DFB Pokal) y el jueves renovó su contrato. Es la segunda vez que Olmo levanta este trofeo, ya que era el vigente campeón de la pasada edición. En esta ocasión vencieron al Eintracht Frankfurt por 2-0 en el estadio Olímpico de Berlín. Además, la ampliación de su acuerdo ha dejado en evidencia el rol de protagonista que desempeñará Olmo en el equipo.

Olmo, en la final | efe

A pesar de ser pretendido por muchos clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona, el Real Madrid y el Bayern de Munich, el futbolista ha extendido su relación laboral con el equipo de Red Bull hasta 2027 y han sido varios los motivos que le han llevado a tomar la decisión, pero en especial el hecho de que los alemanes se hayan comprometido a que su nuevo proyecto pivote en torno a él. Eso significa que Olmo se colocará en el nivel salarial más importante de la plantilla y será el jugador franquicia. De hecho, tal y como se ha dicho en medios alemanes, el club quiere utilizar al mediocampista para convencer a otros jugadores top a animarse a fichar por el equipo alemán. La idea del Leipzig es configurar un proyecto muy ambicioso, capaz de competir por la Bundesliga y la mismísima Champions League, y donde Olmo sería el buque insignia.

Olmo, en una acción durante el partido | efe

Precisamente, el jugador español ya ha mencionado en varias ocasiones que su gran deseo es competir por ganar títulos y la promesa del RB Leipzig va en esa dirección, quieren rodear a Olmo de jugadores de primer nivel para seguir levantando trofeos más importantes.

Rol en la Selección

Pero la importancia del jugador va más allá de su club, ya que en la selección nacional sus números también hablan por sí solos: en sus 29 partidos como internacional absoluto ha marcado 6 goles y ha dado 5 asistencias. Luis Enrique lo tenía como uno de sus pupilos más aventajados, el seleccionador lo utilizó en todas las posiciones de ataque y él lo convenció de ser una pieza fija en su sistema.

Trabajador con y sin balón es el jugador de La Roja que más remata a puerta, centra, presiona, esprinta y el que más recibe entre líneas. También con Luis de la Fuente sigue teniendo un gran protagonismo, de hecho Dani fue el jugador que anotó el primer tanto en su primer partido como seleccionador. Su trayectoria juntos se remonta a 2019, cuando le llamó para ir al Europeo Sub 21 a pesar de ser dos años más pequeño que el resto del equipo. Además, en el segundo partido le dio la titularidad y ya no salió del once, hasta el punto de ser nombrado MVP de la final. Desde entonces la buena relación entre ellos se ha mantenido, por lo que el de Terrasa se presupone también un peón clave en la nueva selección que está en construcción.

Más estrella que nunca, Olmo se enfrenta a una etapa dulce donde se espera que, sin dejar de lado su carácter humilde, demuestre una ves más que está preparado para conseguir nuevos retos.