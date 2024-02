Enzo Fernández responde a los rumores: "No me quiero ir del Chelsea"

El futuro de Enzo Fernández parece pasar por Stamford Bridge. El argentino, que fue partícipe de la remontada del Chelsea ante el Crystal Palace anotando el 1-3 definitivo, aprovechó una entrevista nada más finalizar el encuentro para dejar clara su idea de quedarse en el club de Londres.

"No sé de dónde salieron los rumores. Se habló en redes sociales... No me quiero ir del Chelsea. Estoy bien aquí. Estoy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico, la gente del club... Estoy agradecido de estar aquí. Estoy feliz aquí y seguiré hasta cuando yo quiera", explicó Enzo Fernandez en declaraciones a ESPN.

Con contrato hasta 2031, el argentino no piensa por el momento en una salida, a pesar de que la situación del Chelsea no es la mejor y que podría quedarse sin jugar en Champions el año que viene. Los dos próximos partidos serán clave para el devenir de la temporada del equipo de Pochettino, teniendo que enfrentarse al Manchester City en el Etihad Stadium, el próximo 17 de febrero, y al Liverpool en la final de la Carabao Cup, el día 25 de febrero.