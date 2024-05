¡Increíble! Luis Enrique 'se olvida' de Keylor Navas: "No sabía que era su último partido"

El último partido de la temporada del PSG en el Parque de los Príncipes estuvo marcado por las despedidas. La amarga derrota ante el Toulouse (1-3), no quitó protagonismo a Kylian Mbappé y Keylor Navas, que jugaron su último encuentro con el equipo parisino en el estadio, a pesar de que el club no preparó nada especial para ellos.

Mbappé fue titular y además anotó el único gol del partido para el PSG, pero Keylor Navas no jugó ni un solo minuto, siendo completamente relegado. Luis Enrique decidió darle la titularidad a Arnau Tenas, sin dejar que el guardameta costarricense se despidiera de su afición desde el césped.

Luis Enrique no tenía constancia

Lo surrealista sucedió instantes después, en rueda de prensa, cuando Luis Enrique afirmó que no era consciente de que Keylor se iba. "Yo no he tenido ninguna noticia de que era su último partido en el Parque de los Príncipes. Entonces, tomo las decisiones en función de lo que considero mejor para el equipo", explicó el asturiano.

Keylor Navas anunció su despedida en su Instagram personal, con un mensaje emotivo despidiéndose de la afición del PSG. Sin embargo, según lo afirmado por Luis Enrique, no hubo comunicación directa con el técnico asturiano.