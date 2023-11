Argentina se pregunta: ¿Por qué el bombazo de Scaloni tras el 'Maracanazo'?

Las diferencias con los dirigentes de la AFA y la presión constante pese a los éxitos han puesto en duda al seleccionador Su última foto en Maracaná y lo que pueda hacer de cara al sorteo de la Copa América 2024 del 7 de diciembre alimentan las incógnitas en torno a su futuro

"Fue el bombazo después del Maracanazo". Así comienza su contracrónica en 'Olé' del histórico 0-1 del Brasil-Argentina el periodista Sergio Maffei. Tan pasional como siempre, abocada día si y día también a los contrastes, los altibajos y las contradicciones, Argentina pasó en apenas cuatro horas de la indignación de los prolegómenos por los incidentes de las gradas de Maracaná, al éxtasis del partido por el histórico triunfo. Y, casi sin solución de continuidad, al estupor provocado por el amago de dimisión de su seleccionador Lionel Scaloni.

En su artículo, Maffei asegura que la noticia pudo coger con el pie cambiado a la mayoría de la gente, pero no a todos. "Porque internamente, quienes conocen al entrenador, sabían que esto podía llegar a suceder en algún momento", subraya.

En los próximos días o semanas se podrá aclarar si Scaloni anunció un hecho o si quedan opciones para reconducir la situación, pero sí que han trascendido los motivos para que el técnico vigente campeón de la Copa América y la Copa del Mundo se plantee dejar el cargo en uno de sus momentos de gloria, tras protagonizar un nuevo 'maracanazo'.

Según asegura 'Olé', Scaloni vive un desgaste interno con los dirigentes de la AFA y en especial con su presidente Claudio Tapia. Recuerda que ambos tuvieron un serio encontronazo cuando se negoció la renovación de contrato posterior al éxito de Qatar 2022. Scaloni y su cuerpo técnico se lamentan de la falta de medios y logística en torno a la 'selección Mayor'. "Hay falta de respaldo", también dijeron puertas adentro.

Y las diferencias son tan importantes que Tapia se enteró por la prensa del anuncio de Scaloni, que no había puesto en aviso a nadie dentro de la Asociación. "(Tapia) Se enteró por la prensa, es así. Nadie lo sabía, ni los jugadores".

La imagen de Scaloni junto a su staff técnico en Maracaná tras el 0-1 del Brasil-Argentina | INSTAGRAM

El problema no es con Messi y el resto de jugadores

Leo Messi y los jugadores quedan al margen del enfrentamiento. Scaloni valora el talento y la competitividad de unos futbolistas que "le pusieron la vara alta" por los éxitos conseguidos y que "le dieron un montón". De hecho, el vestuario no estaría involucrado en este conflicto aunque si sabrían de las diferencias entre Scaloni y la cúpula de la AFA.

La situación queda abierta, pues Argentina no vuelve a competir hasta septiembre de 2024 con los partidos frente a Chile y Colombia, dentro de las Eliminatorias. En Argentina aseguran que la de Lionel Scaloni no parece una decisión definitiva: "No es un adiós, pero necesito pensar mucho qué voy a hacer", aclaró en la rueda de prensa. Pero sí que dejan caer desde su entorno que dependerá de la actitud del presidente Tapia.

¿La última foto de Scaloni?

La intención de la AFA es enfriar la situación antes de empezar a hablar, conscientes de que Scaloni no haría estas declaraciones si el pulso no fuera en serio. De hecho, la presencia del seleccionador y su staff en el sorteo de la Copa América que se celebrará el próximo 7 de diciembre en Miami ahora queda en el aire.

Sin embargo, la inquietud es grande en Argentina al respecto. Al finalizar el encuentro, el seleccionador austral y su staff se unieron sobre el terreno de juego de Maracaná para posar en una foto que ya es historia del fútbol argentino. Según informó el periodista de 'TyC Sports' Joaquín Bruno, a Scaloni se lo escuchó decir "vamos a sacarnos la última foto".