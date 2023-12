2023, el año de Aitana Bonmatí

Si los años tuviesen nombre propio y apellidos, el 2023 se llamaría Aitana Bonmatí. Una mujer que lo ha ganado todo -con la única excepción de la Copa de la Reina por una eliminación disciplinaria- con el FC Barcelona y con la selección española, pero también a título individual.

De hecho, es la primera futbolista en ganar, en una misma temporada, la Champions, el Mundial -con sus respectivos MVPs- y el Balón de Oro, entre tantos otros trofeos y distinciones. Con el Barça también ganó la Supercopa de España y la Liga F, y con la selección logró, además, la clasificación para la 'Final Four' de la UEFA Women's Nations League.

En sus vitrinas particulares, al Balón de Oro le acompañan el premio de la UEFA a Mejor Jugadora del año, el 'Golden Player Woman' de Tuttosport, el 'Women's Best Playmaker 2023' de IFFHS, la Mejor Jugadora catalana del año (FCF) y otras tantas distinciones de medios nacionales e internacionales, como el premio Woman SPORT que otorga este diario. El 'The Best' de la FIFA, que se entrega el 15 de enero en Londres, será suyo también salvo sorpresa.

NÚMEROS ESTRATOSFÉRICOS

La gran protagonista deportiva del año cierra el 2023 con unos números de escándalo. En total, con el Barça y con España, ha disputado 53 partidos en este 2023 [datos del año natural] y suma 26 goles y 29 asistencias, lo que significa una incidencia en el gol de 55 goles y asistencias. Números más propios de delantera que de centrocampista.

REFERENTE DENTRO Y FUERA DEL CAMPO

Más allá del campo, donde ha sido líder del Barça y de la selección española, Aitana Bonmatí ha sido protagonista de este 2023 también fuera del verde.

Su tiempo es limitado y no puede ayudar tanto como querría, pero es la cara visible de la Fundació Barça Genuine y embajadora de la Fundación Cruyff y ACNUR. Es Premio Internacional Joan B. Cendrós 2023 por su defensa del catalán y aprovechó la gala de los premios de la UEFA, su primer gran distinción individual, para mandar un mensaje al mundo de apoyo a Jenni Hermoso y contra el abuso de poder en el fútbol y en la sociedad.

A POR MÁS

Los que piensan que ya lo ha ganado todo, sin embargo, están muy equivocados. Si algo caracteriza a Aitana es su ambición y su determinación. Siempre quiere más.

"¿Ahora qué? Pues es una buena pregunta...", dijo en una entrevista en este medio justo después de lograr el Balón de Oro. "Es cierto que este año va a quedar marcado en la historia. Pero ahora vamos a por más. Es muy difícil, pero no imposible, ¿eh?, volver a hacer una temporada como esta a nivel grupal y a nivel individual. Ganar una Champions y un Mundial el mismo año es muy complicado, pero yo voy a poner todo de mi parte para seguir mejorando, para ser mejor jugadora que ayer y para mantener esa mentalidad, que creo que ha sido clave para llegar hasta aquí".

Marta Fernández

Le cuesta disfrutar del momento y asimilar lo que está viviendo. Pero Aitana puede estar más que orgullosa de lo que ha logrado con solo 25 años de edad. Ahora toca brindar por lo que está por venir, que seguro que está lleno de más éxitos.