Los 10 retos del Barça en 2024

Dejamos atrás un año glorioso, a pesar de todas las dificultades, para el FC Barcelona. Y damos la bienvenida a un 2024 que promete, aunque tocará luchar para poder cumpilr con los objetivos marcados y, así, poder mantenerse en lo más alto.

Estos son los diez retos que afronta la sección femenina en este año que acaba de empezar.

1. ENCONTRAR EL MEJOR SUCESOR DE GIRÁLDEZ

La decisión del técnico vigués de no seguir en el Barça la próxima temporada fue tomada con más que suficiente tiempo de margen para que la dirección deportiva pueda trabajar para encontrar al mejor sustituto. Es importante que se elija al relevo cuanto antes por dos motivos.

El primero, que todo quede cerrado antes del tramo decisivo de la temporada, cuando el foco tiene que estar puesto en lo deportivo. Y, el segundo y casi más importante, su figura tiene que ser clave en la confección de la plantilla para los próximos años, tanto en lo que refiere a renovaciones como a nuevos fichajes. Que su sucesor o sucesora pueda influir en estas decisiones y que las futbolistas sepan quién estará al mando para decidir si quieren seguir o no en este proyecto.

Jonatan Giráldez junto a sus asistentes, Rafel Navarro y Pere Romeu, tras ganar la Champions en Eindhoven / FCB

2. LA RENOVACIÓN DE ALEXIA Y MARIONA

Siete futbolistas de la plantilla del primer equipo ya pueden negociar para irse libres en verano, pues su contrato expira en junio. La continuidad de dos de ellas, Alexia Putellas y Mariona Caldentey, es prioritaria para la dirección deportiva azulgrana, que tendrá que tratar de llegar a un acuerdo con ambas también cuanto antes.

La capitana recibió una última oferta por parte del club hace dos semanas, antes de pasar por quirófano para someterse a una artroscopia de revisión de su rodilla, que descartó una lesión grave pero que la mantendrá alejada del verde durante unas semanas más. También acaban contrato Paños, Torrejón, Bronze, Oshoala y Gemma Font. Y estaría bien empezar a trabajar en las renovaciones de Aitana Bonmatí y Keira Walsh, que terminan contrato en 2025.

3. REFORZAR LA PLANTILLA EN ESTE MERCADO

La enfermería del Barça no hace más que crecer. Mapi León se perderá prácticamente lo que resta de temporada, Jana Fernàndez estará varias semanas fuera por una lesión en el bíceps femoral, Alexia Putellas no tiene una fecha de vuelta estimada, Cata Coll sigue recuperándose de un esguince en el tobillo y a Fridolina Rolfö no se la espera hasta febrero, como mínimo. La única que estaría para volver a principios de este mes es Irene Paredes, que podría llegar a la Supercopa.

Así las cosas, la dirección deportiva azulgrana rastrea el mercado invernal, que ha arrancado este lunes, en busca de una 'ganga' para poder reforzar posiciones necesitadas, como la de central o delantera. Si la economía lo permite y se encuentra a una futbolista que no solo siva como 'parche' sino que entre en los planes a medio o largo plazo, podría haber fichaje en enero. Es arriesgado llegar a marzo justas de efectivos y con el historial de lesiones.

4. REDUCIR EL NÚMERO DE LESIONES

Esto nos lleva al siguiente punto, y aquí poco puede hacer el cuerpo técnico. Jonatan Giráldez está acostumbrado a hacer malabares para rotar al máximo las futbolistas, dar descansos a las más habituales y minutos a las que menos, para que no pierdan ritmo de competición y tengan también su oportunidad.

Pero hay una pandemia de lesiones, por muchos factores y muy diferentes. Es necesario trabajar -y también es responsabilidad de las selecciones y de las mismas jugadoras- para reducir el número de afectadas.

5. MÁS PARTIDOS EN MONTJUÏC

El Barça jugará el resto de partidos de Champions esta temporada como local en el Estadi Olímpic, según pudo saber SPORT hace unos días. Empezando por los cuartos de final -a falta de dos jornadas de la fase de grupos y de conocer el rival- y acabando, en caso de clasificación, por las semifinales.

También podría disputarse algún encuentro más de Liga, pero hay que elegir bien el día, la hora y el rival para que se llene al máximo el estadio y la venta de entradas pueda ser una buena fuente de ingresos, como lo fue el Clásico en noviembre, que recaudó casi un millón de euros en 'ticketing'.

El clásico femenino en Montjuïc / Valentí Enrich / SPORT

6. LA CHAMPIONS DE BILBAO

Con este equipo estamos normalizando lo extraordinario. Cuatro finales de la Champions en cinco años y dos títulos, viniendo de donde venía la sección, no son casualidad. Este año, el gran objetivo es llegar a la final del 25 de mayo en San Mamés.

Si a Turín y a Eindhoven se desplazaron miles de seguidores azulgranas, Bilbao tiene que estar lleno de culés. Que el equipo haga su trabajo en el campo y la afición hará el suyo fuera. Sería el último baile perfecto de Jonatan Giráldez y también de las futbolistas que no acaben renovando.

7. EL 'PÓKER' MÁS DESEADO

La Champions tiene que ir acompañada del resto de títulos para conseguir el tan deseado 'póker', algo que todavía nunca se ha logrado. En 2021 faltó la Supercopa -perdieron la semifinal contra el Atlético en los penaltis- y en 2023, la Copa de la Reina, con una eliminación disciplinaria por alineación indebida.

La Liga va viento en popa, con una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid, segundo. En la Champions ya están clasificadas para cuartos de final, a falta de dos jornadas. La Copa de la Reina arranca el día 13 contra el CD Alba Fundación (13.00h) y el día 17 es el Clásico de la semifinal de la Supercopa en Butarque.

El Barça en la rúa conjunta por los títulos de Liga del masculino y del femenino / Javi Ferrándiz

8. MANTENER LA APUESTA POR LA CANTERA

En los momentos no tan buenos, cuando se ha tenido que reducir la plantilla y cuando había casi más futbolistas lesionadas en la grada que en el campo, la cantera ha sido la solución perfecta. Cuatro futbolistas del filial están en dinámica total de primer equipo, aunque disputan algunos partidos con el 'B' para no peder ritmo: Martina Fernández, Lucía Corrales, Vicky López y Giulia Dragoni.

También han tenido sus minutos, esta temporada, Ari Arias, Júlia Bartel y Judit Pujols. Hay mucho talento en la plantilla y hay que cuidarlo, formarlo y aprovecharlo.

Vicky López y Lucía Corrales en el Clásico / Valentí Enrich / SPORT

9. APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE MERCADO

Con la situación económica del Barça, la estrategia del club pasa por apostar por los jóvenes talentos y fichar futbolistas diferenciales, a poder ser libres. El Barça anda necesitado de una delantera 'top' y este año hay jugadoras muy interesantes que acaban contrato con sus respectivos clubes.

Ada Hegerberg (28, Lyon), Sam Kerr (30, Chelsea) o Lauren Hemp (23, City) son algunas de ellas. Poder traerlas a coste cero sería un éxito rotundo, aunque la dificultad está en el salario, que lo hace más complicado.

10. PREMIOS INDIVIDUALES

Nunca un premio individual debe ser un objetivo principal, pero si llegan, es que el éxito colectivo ha sido muy grande. Los premios individuales, además, ayudan a potenciar la marca propia de las futbolistas y del club.

El 2023 fue el año de Aitana Bonmatí, que lo ha ganado todo. Y Salma Paralluelo o Fridolina Rolfö -tercera y cuarta en el Balón de Oro- también han sido distinguidas. Este puede ser el año de Graham, Mariona, Ona Batlle o Patri Guijarro, también.