Vuelta con 'teletrabajo'

El 2023 ha sido un año prácticamente perfecto -con el único 'pero' de la Copa de la Reina- para el FC Barcelona y, aunque el listón está alto, las azulgranas lucharán para que el 2024 sea todavía mejor y poder alcanzar ese 'póker' de títulos tan deseado.

Tras el parón navideño, el equipo vuelve a los entrenamientos este jueves, 28 de diciembre, con una sesión de entrenamiento. El viernes 29 habrá doble sesión y el sábado 30, un entrenamiento más antes de dos días para despedir al 2023 y dar la bienvenida al año nuevo.

MONITORIZACIÓN EN LA CIUDAD DEPORTIVA

Durante estos tres días entre las fiestas de Navidad y fin de año, los entrenamientos son obligatorios pero la presencialidad, voluntaria. Es decir, como ocurrió el año pasado y ya se ha hecho alguna vez más, las futbolistas tienen dos opciones: o acudir a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, o ejercitarse en casa.

Se trata de una opción para que aquellas jugadoras de fuera de Catalunya que hayan ido a casa por Navidad y quieran quedarse allí con los suyos para fin de año, u otras que estén fuera por distintos motivos, puedan hacerlo y entrenar a la vez. Solo tendrán que cumplir con las indicaciones del 'staff' y pasar los datos del 'GPS' que monitoriza su rendimiento, entre otras variables físicas.

En Barcelona estará el cuerpo técnico, encabezado por Jonatan Giráldez, las futbolistas lesionadas que están en proceso de recuperación y el resto de jugadoras de la plantilla que lo deseen.

Giráldez y Ona Batlle en un entrenamiento / Valentí Enrich / SPORT

DERBI EN EL DÍA DE REYES

El grupo al completo se reencontrará en la Ciudad Deportiva ya en 2024, el día 2. Las azulgranas empezarán a preparar entonces el primer partido del año, el derbi catalán contra el Levante Las Planas que tendrá lugar el día de Reyes, 6 de enero, en el Johan Cruyff (18.30h).

Será el primer compromiso de un mes de enero muy intenso, con los octavos de final de la Copa de la Reina (13 enero, Albacete), la gala de los premios FIFA The Best (15 enero, Londres), la 'final four' de la Supercopa de España (del 16 al 21 de enero, con sede por determinar), y los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Champions, contra el Eintracht en casa (25 enero) y el Benfica en Lisboa (31 enero), además de otra jornada liguera (27-28 enero) de por medio.