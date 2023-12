Preocupación en el Barça con Alexia

Existe preocupación en el FC Barcelona con Alexia Putellas. Por dos motivos. Por las molestias que le hacen estar de baja desde el partido de Champions contra el Benfica del pasado 14 de noviembre y porque se sigue sin llegar a un acuerdo respecto a su renovación.

Respecto al estado físico de la dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia sigue teniendo molestias en la rodilla. Es un tema de sensaciones. Consensuado con los servicios médicos, se ha acordado apostar por un tratamiento conservador. En quince días se valorará la situación y se decidirá el siguiente paso. No se descarta nada, pero en el club son optimistas respecto a que la centrocampista del Barça pueda superar esas molestias.

Por lo que respecta a la renovación de su contrato, que acaba en el 2024, en el club quieren seguir siendo optimistas, aunque saben que el acuerdo no está cerca y que todavía va para largo. Eso sí, según fuentes del club, Alexia tiene sobre la mesa la que será última oferta por parte de la nueva dirección deportiva que encabeza Marc Vivés. La oferta, según las mismas fuentes, mejora sustancialmente el actual sueldo de Alexia, incluso podría llegar a doblarlo, y dejaría a la centrocampista como la jugadora mejor pagada de la plantilla.

En el club, de todos modos, saben que la jugadora puede tener ofertas más importantes de otros clubs, pero desde el Barça no piensan volverse locos y han decidido que la última propuesta ya no se mejorará. Saben que la competencia externa es fuerte y que hay clubs con mayor presupuesto, pero no quieren que pase con el equipo femenino lo que pasó con el masculino en una etapa anterior.

Según ha podido saber SPORT, la última reunión entre ambas partes se ha producido esta misma semana y desde el entorno de Alexia se mantienen a la expectativa, teniendo en cuenta que la mejora económica es importante pero que se ha producido una reducción por lo que respecta a los años de contrato, pasando de tres a dos.

Lo que queda claro es que el Barça quiere seguir contando con Alexia y que Alexia quiere seguir en el Barça, pero que el acuerdo, si llega, todavía tardará en llegar.