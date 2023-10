Gerard Bofill y Ángel Martínez, nuevo tándem al frente del Sabadell

El hasta ahora segundo entrenador de Miki Lladó da un paso al frente tras su cese Su mano derecha será ahora el exjugador arlequinado Ángel Martínez

Apenas 24 horas ha tardado el Sabadell en encontrar recambio a Miki Lladó. Después de la destitución del técnico, el club ha optado por el mismo 'modus operandi' que empleó hace casi un año cuando Lladó sustituyó a Gabri Garcia: la solución está en casa. Gerard Bofill, hasta ahora segundo entrenador, asume las riendas.

El nuevo mandamás del banquillo arlequinado ya trabajó en el Centre d’Esports en una etapa anterior y también ha formado parte de la estructura del Girona. En esta nueva etapa, Bofill contará con un rostro ilustre como mano derecha. El Sabadell incorpora a Ángel Martínez, exjugador, excapitán y referente del club a las últimas temporadas. Vistió la elástica arlequinada entre 2017 y 2021, con más de 100 partidos a sus espaldas antes de colgar las botas.

Más allá de su etapa en la Nova Creu Alta, Martínez también destaca por su carrera como futbolista profesional -con más de 130 encuentros entre Primera y Segunda División- y aportará su experiencia y conocimientos al primer equipo arlequinado. Gerard Bofill y Ángel Martínez dirigirán al primer equipo a partir de mañana, miércoles 11 de octubre, y serán presentados después de su primer entrenamiento al frente del Centre d’Esports Sabadell.

Lladó, mosca

El ya exentrenador arlequinado, concedió hoy una entrevista a 'Diari de Sabadell' donde evidenció que existían roces con la dirección deportiva por su manera "invasiva" de actuar. También se olía que Jaume Milà, encargado del departamento, confiaba más en Bofill. "Después de mi sanción a Elda, se creó un aura sobre la figura de Gerard Bofill, como si él fuera más capaz que yo", dijo.

"Pienso que estaba preparado para liderar el proyecto aunque he cometido errores, por la inexperiencia. Este año había dado un paso adelante para ser más sólido, más abierto, más natural, y ejercer un liderazgo que no me han dejado hacer", añadió Lladó. En cualquier caso, se va "tranquilo" y asegura que "he sido enormemente feliz en el club".