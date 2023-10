Nàstic y Cornellà empatan sus partidos de Primera Federación

Los granas puntuaron ante la Ponferradina, el segundo clasificado, en el Nou Estadi Costa Daurada Los verdes se llevaron un punto de Sestao gracias a un autogol en el minuto 95

El Nàstic luchó hasta el final pero no encontró el premio del gol, aun así suma un punto más para continuar con la buena dinámica. El equipo de Dani Vidal, que sigue liderando el grupo, mostró su gran nivel atrás.

En la primera parte la Ponferradina tuvo la primeras llegadas, a cargo de Ernesto nada más comenzar, y Dacosta, que obligó a intervenir al meta Varo con un lanzamiento de falta. La réplica grana fue un remate de Borja que impactó en la defensa. Pasada la media hora fue Marc Fernández quien pudo marcar con un remate por raso, y antes del descanso la defensa visitante saco un remate de Pablo que entraba en la meta de Andrés.

En la reanudación la Ponferradina generó la mejor oportunidad de la tarde con una combinación entre Yuri y Carrique que no encontró rematador. Por los locales lo probó Andy con un remate que rozó la cruceta, y en el tramo final Gorka tuvo la ocasión más clara de los tarraconenses, pero no la culminó a pase de Montalvo. El centrocampista y Mario fabricaron la última ocasión grana, que no culminó por muy poco el delantero.

Ficha técnica:

Nàstic: Varo, Pol Domingo, P.Trigueros (Dufur, 83’), Nacho, Joan Oriol; Andy (Mario Rodríguez, 83’), Goróstidi (Marc Montalvo, 63’), Borja; David Concha (Jaume Jardí, 63’), Pablo Fernández y Marc Fernández (Gorka, 73’).

Ponferradina: Andrés, Carrique, Sibille, Leal, Andoni López; Ernesto (Ale Díez, 82’), Markel, Igbekeme (Nil Jiménez, 82’), Soto (Abelenda, 66’); Yuri (Álvaro Vázquez, 73’) y Dacosta.

Árbitro: Pérez Peraza. TA: Nacho, Trigueros / Markel, Andoni López, Ale Díez, Álvaro Vázquez, Andrés y Sibille (2, 94’) e Iñigo Vélez (entrenador).

Incidencias: Partido de la jornada 7 del grupo 1 de Primera Federación disputado en el Nou Estadi Costa Daurada ante 7.227 espectadores.

Por su parte al Cornellà le salvó un autogol de Gaizka en el minuto 95, que le dio un punto ante un Sestao que ya se veía con la primera victoria de la liga tras haber logrado marcar en la segunda parte su primer gol del campeonato obra de Carbonell.

Ficha técnica:

Sestao: Pere Joan, Carbonell, Markel, Mirapeix, Gaizka; Garai (Gate, 88’), Adri León (Mateo, 80’), Armando, Kepa (Cabo, 66’); Dopi (Guruzeta, 66’) y Leandro (Ibai Sanz, 88’).

Cornellà: Yari Meykher, Jose Mas (Kike López, 74’), Andreu, Kike Rios, Vilaplana (Gonpi, 78’); Canario, Toni Arranz, Koffi (Eudald Vergés, 68’), T.Caballero; Clau Mendes y Marc Tenas (Carles Garrido, 68’).

Goles: 1-0 M. 76 Carbonell. 1-1 M. 95 Gaizka (pp).

Árbitro: Irurtzun Artola. TA: Mirapeix, Adri León, Guruzeta / Vilaplana, Canario, Eudald y Clau Mendes.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 7 del grupo 1 de Primera Federación disputado en Las Llanas ante unos 900 espectadores.

Por último el Sabadell recibe este domingo al Fuenlabrada en la Nova Creu Alta. Los de Miki Lladó vuelven a jugar en casa tras vencer al Sestao. Los vallesanos buscarán la victoria ante un Fuenlabrada que tiene dos puntos menos en la tabla. El técnico vallesano tiene las bajas de Javi Gómez y Baena, por lesión, mientras que Guille Naranjo podria tener sus primeros minutos.

Posibles alineaciones:

Sabadell: Ortolá, Amelibia, Pau Resta, R. Pujol, J. Carrión; Gualda, Beitia, F.Callejón; Astals, Cristian y Manel.

Fuenlabrada: Sergi Puig, Markel, Mirapeix, Gaizka, A. Mateo; Garai, Armando, Álex Jiménez; Aranzabe, Iñigo Aleyeto y Leandro.

Árbitro: Tárrega Lájara (valenciano).

Campo: Nova Creu Alta. 17.00h.