El fino interior israelí Orian Goren lidera el 1x1 del once de canteranos del Barça

Destacar como uno de los centrocampistas de más talento de La Masia no es nada fácil. Orian Goren se está ganando cada semana la fama de ser uno de los futbolistas más creativos de la cantera del Barça. La generación del 2009 con Zuk, Orian, Ebrima, Fran, Genís o Isma Ziani es una de las más brillantes de La Masia. Estos jugadores que forman parte del Cadete B se exhibieron con un recital en Sitges.

El único pinchazo inesperado de la semana fue el del Juvenil A contra el Gavà (1-1). El Juvenil B logró un triunfo trabajado en el campo del Sant Andreu (0-2), el Cadete A volvió a golear (5-0) al Gimnàstic Manresa mientras que el partido del Cadete B en el campo del Sitges fue sensacional (0-4). El Infantil A no pudo pasar del empate sin goles contra el Gimnnàstic de Manresa pero los de Pere Olivé merecieron más ante un rival que se mantiene invicto en la Liga. El Infantil B no compitió en este fin de semana.

Este es el once ideal de la semana en La Masia que hemos escogido en SPORT. Hay muchos que se hubieran merecido entrar pero todos los que están han realizado méritos para figurar en esta selección de grandes perlas de la cantera del Barça.

Como suele sucederle a los porteros del Barça no tuvo que emplearse en muchas ocasiones pero sus intervenciones fueron determinantes. El Sant Andreu gozó de tres ocasiones que el portero del Juvenil B supo resolver con eficacia y solvencia. Max además destacó en el Narcís Sala por ofrecer soluciones a la presión alta de los locales. Transmite tranquilidad y seguridad total.

Sabíamos de Andrea Natali que es uno de los centrales con más clase de la cantera. A pesar de ser cadete, está rindiendo a un gran nivel en el Juvenil B. En el Narcís sala jugó de '2' y se salió. Como lateral derecho aportó mucha consistencia a la defensa, se incorporó con criterio al ataque y además marcó el 0-2 en una acción de oportunismo a la salida de un córner. Antes, su compañero en la zaga Héctor Rangel había marcado con un gran cabezazo también después de un córner. Los de Pol Planas necesitaban ganar y Rangel y Natali, además de ser baluartes defensivos, fueron diferenciales en ataque.

GOAL! Andrea Natali scores the second for Juvenil B. 0-2 pic.twitter.com/BSAFAsT4gc