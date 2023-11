Michal Zuk, un virtuoso de origen polaco que ha vuelto para triunfar en el Barça

El centrocampista del Cadete B es uno de los proyectos más ilusionantes de La Masia. Su juego es una mezcla de fantasía y ADN Barça. Después de un año en Polonia, Zuk ha vuelto al club en el que empezó a jugar desde que era prebenjamín. El interior de Blanes es una de las grandes perlas de la generación del 2009.

Es uno de los jugadores más llamativos del fútbol base del Barça. Por mucho que lo intente Michal Zuk (14 años) no puede pasar desapercibido. Lo primero que llama la atención es su melena rubia muy clara que hace preguntarse por sus orígenes. Michal es catalán, nacido en Blanes, pero sus padres son polacos.

De hecho, este último año lo ha vivido en Polonia porque su familia tuvo que regresar a su país originario por motivos laborales.

La noticia de su vuelta al club en el que empezó a jugar desde prebenjamín fue muy celebrada en Sant Joan Despí, ya que hay consenso en señalar a Zuk como un jugador muy especial, un elegido. Su nombre que se pronuncia 'Mijau' provocó que en Barça TV fuera rebautizado como 'Milhouse' recordando a un personaje de los Simpsons.

Michal no es un jugador de dibujos animados como Romario pero podríamos definirlo como un jugador creado por la inteligencia artificial porque tiene una manera de moverse en el campo muy armónica. Pero cuando toca el balón es todo menos rutinario o mecánico, su contacto con el balón desprende una magia especial.

One of Michał Żuk's last goals for FC Barcelona before his departure from the club. ⚽️



The 13-year-old Polish Barca captain slotted in this goal against Osasuna FC in the LaLiga Promises tournament. 👀



🎥 IG/miichalzuk pic.twitter.com/EsBQaljQG1