Isma Ziani se sale y lidera el once de La Masia de esta jornada

El Cadete B firmó uno de sus mejores partidos de la temporada y además del recital de Isma sobresalieron los defensas Raúl Expósito y Adrián Cuadrado así como el interior Ebrima En una jornada con derrota de los dos equipos juveniles, volvió a lucir el Cadete A de Arnau Blanco dirigido magistralmente por Pedro Rodríguez.

Este es el once ideal de la semana en La Masia que hemos seleccionado en SPORT. Nos dejamos fuera grandes actuaciones como la de Orian Goren con el Cadete B o Alejandro Oviedo en el Infantil A, pero no todos caben en un once repleto de talento e ilusión para seguir demostrando cada semana que el fútbol base del Barça goza de una salud envidiable.

PABLO PEÑA

El portero del Infantil A no encajó ningún gol en el que partido en el que su equipo venció (4-0) al Atlètic Sant Just. Pablo es una garantía total en la portería barcelonista. Aunque tenga poco trabajo su concentración es máxima durante todo el partido y en sus escasas intervenciones siempre muestra una solidez máxima.

RAÚL EXPÓSITO

Excelente partido del sabadellense en Castelldefels. Raúl Expósito volvió a ser el lateral derecho titular del Cadete B de David Sánchez. En esta posición contagia espíritu defensivo y ambición para atacar. Su mentalidad competitiva es contagiosa. Verle perder un duelo es casi misión imposible. Estamos ante uno de los zagueros más prometedores de La Masia.

Un gesto curioso del central del Cadete B del Barça Raúl Expósito | Dani Barbeito

ADRIÁN CUADRADO

Empezó la temporada con algunas dudas pero está justificando el porqué de su contratación. Adrián demostró en el campo del Castelldefels una personalidad para salir jugando enorme. además de atrevimiento, Adrián se mostró muy fino para conectar con los centrocampistas. En la fase defensiva también estuvo impecable.

Adrián Cuadrado celebra un gol con Raúl Expósito, Morifing Siriki e Ismael Ziani | Dani Barbeito

NICO MARCIPAR

El central zurdo de origen argentino es uno de los zagueros con más clase de La Masia. Su toque con la pierna izquierda es una delicia. Además es una garantía en defensa gracias a su sentido posicional. Es muy equilibrado en defensa y ataque. En el Cadete A juega cada vez con más confianza y acierto.

Nico Marcipar es un central de origen argentino que juega en el Cadete B del Barça | Dani Barbeito

POL BERNABÉU

Se ha convertido en un fijo del Juvenil B. El lateral zurdo cadete fue uno de los mejores jugadores del equipo de Pol Planas ante el Europa (1-2). Pese a que el Juvenil B encajó la primera derrota de la temporada, Pol demostró que cumple con nota con el rol del lateral moderno. Su capacidad para jugar por dentro es una bendición para el equipo.

PEDRO RODRÍGUEZ

Su rol es más de asistente que de goleador pero Pedro Rodríguez es un centrocampista total y no es extraño que pueda marcar goles. Esta semana marcó dos de los tres goles del Cadete A a la Escola Gavà. Fino, intuitivo y muy inteligente, su pierna derecha es de seda pero lo mejor de este futbolista es su capacidad para leer e interpretar todas las situaciones del juego.

El centrocampista Pedro Rodríguez marcó dos goles con el Cadete A | Dani Barbeito

DRAGOS BÍVOL

En el Barça desde que era prebenjamín, Dragos es un zurdo con un talento natural. Dragos es un interior con un gran disparo exterior y mucha habilidad para regatear y superar rivales en carrera. El Infantil B ha vencido en el campo de La Canonja con una aportación notable de sus centrocampistas. además de Dragos, también Johann Oriol Leiva marcó uno de los tres goles del equipo que dirige Jordi Poma.

EBRIMA TOUNKARA

Su entendimiento con Baba y el israelita Orian Goren en el partido del Cadete B en Castelldefels fue una locura. Ebrima es TOP porque lo tiene todo. Zurda de gran clase, pausa pero a la vez vértigo y capacidad para progresar y rematar desde fuera del área. Su potencial enorme, es una bendición para el futuro del Barça. Apunten su nombre porque este chico juega como los ángeles.

DAVID MORENO

Una de las mejores incorporaciones de la temporada. Delantero zurdo muy creativo, a su magia le añade una contundencia muy especial. Sus cuatro goles con el sub-12 A (antiguo Alevín A) le convierten en uno de los mejores jugadores de esta última jornada en la cantera del Barça.

ISMA ZIANI

Su partido en el campo del Castelldefels es una de las mejores actuaciones individuales de un jugador de la cantera del Barça en este inicio de temporada. Lo de menos fueron sus dos goles, la exhibición de fútbol inteligente y generoso de este '9' zurdo maravilló a los aficionados presentes en 'Els Canyars'. Recital de controles, fintas, pases y dos auténtiocos golazos de un delantero muy hábil y divertido de ver. Su recuperación física después de dos lesiones graves es total y ahora mismo es posiblemente el delantero más en forma de la Masia. Actuación para recordar de Isma Ziani, el delantero de la calle que sabe interpretar como pocos el idioma Barça que se aprende en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Ismael Ziani controla con la zurda en un partido del Cadete B contra la Rapitenca | Dani Barbeito

NOAH GARCÍA

Noah García es un extremo puro que basa su fútbol en dos premisas. Velocidad y regate. Si además del vértigo y de la habilidad le suma gol, nos encontramos con un delantero total. como extremo puede jugar de '7' y de '11'. Contra el Atlètic Sant Just marcó uno de los cuatro goles del Infantil A.

El delantero Noah García es uno de los extremos más prometedores de La Masia | Dani Barbeito