Pol Planas, un formador 100% Barça y con un carácter que deja huella

En sus primeros meses como entrenador del Juvenil B, Pol Planas se está revelando como un formador de primer nivel A sus 32 años suma su octava temporada en el fútbol base del Barça con un crecimiento imparable

Se ha estrenado esta temporada con el Juvenil B y el inicio de curso es impecable. Cinco jornadas y cinco triunfos.

Líder sólido de la Liga Nacional a pesar de sufrir numerosas bajas, pero más allá de la capacidad de resistencia, lo mejor es que el equipo de Pol Planas transmite sensaciones muy positivas. Juega como los ángeles y compite de maravilla.

Los resultados son un barómetro para medir a los entrenadores que suele ser insuficiente si no se tienen en cuenta otros factores.

Y en el fútbol formativo del Barça todavía más. Los resultados son una consecuencia del trabajo bien hecho pero no son ni pueden ser el único objetivo. En este aspecto, Pol Planas lo tiene muy claro.

Es un técnico muy competitivo que como todos transmite ambición para ganar, pero sobre todo su trabajo tiene dos líneas de actuación. La mejora colectiva y especialmente, el trabajo intensivo para que el jugador explote todo su talento. Si el equipo sabe a lo que juega y aprovecha los entrenamientos para perfeccionar la idea de juego, el jugador se encontrará en un hábitat favorable para explotar todo su potencial.

Y en estos dos aspectos, Pol Planas es un entrenador ideal. Sus equipos son reconocibles porque respetan siempre el estilo Barça y los jugadores trabajan en una atmósfera de pura exigencia pero a la vez de confianza total de su técnico.

El entrenador del Juvenil B los aprieta y exige pero, después, les da la máxima confianza para que rindan. Y así el entrenador barcelonés consigue cuadrar el círculo en el que se suma el buen juego, resultado positivo y crecimiento individual del jugador.

Ladies and Gentleman I present you Pol Planas Juvenil B. Always excited to watch his teams in La Masia. One of my favorites coaches in the academy. pic.twitter.com/gad2SYGvya