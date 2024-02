Una soltera de 'First Dates' no da crédito a lo que le dice su cita: "Me ha escandalizado por completo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La soltera sevillana de 45 años, Sonia, se definía como una persona casera pero fiestera a la vez y buscaba a alguien "que le guste la cerveza y disfrutón", decía. Juan José, un cordobés de 44 años aseguraba ser muy buen partido.

Lo cierto es que las primeras impresiones no han sido buenas y a Sonia no le gustaba para nada su cita. Sin embargo, Juan José estaba muy contento con ella, "Me ha gustado ella toda", afirmaba el soltero.

Juan José confesaba que había estado casado menos de tres años y que tenía una hija de 18 años. Pero, detrás de cámaras confesaba que no tenía una, sino dos hijas. "Me he quedado atascado y al final no se lo he contado", decía respecto a su otra hija.

Además, Juan José comentaba que había heredado la agencia de viajes de su madre y que actualmente vivía con su hermana. Esta confesión no hacía nada de gracia a su cita. "Es algo que me ha escandalizado por completo. Con la edad que tiene y teniendo una hija de 18 años que no sea independiente me ha parecido que no va nada conmigo", decía.

Juan José sacaba el tema de la cerveza: "La cerveza está buena, pero el sabor no me gusta". Este comentario sacaba las carcajadas de Sonia que detrás de cámaras confesaba: "Este hombre... Eso serán los nervios, yo le quiero dar un margen de que el muchacho será de otra manera".

Al final de la cita Juan José ha querido seguir conociendo a la soltera pero Sonia, que tenía clara la decisión desde el principio ha decidido marcharse sola.