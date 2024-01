La sorprendente descripción de este taxista en 'First Dates': “Soy feo, pero soy buena persona”

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Juan un cordobés muy español, que lleva 32 años viviendo en Mallorca dónde trabaja de taxista. Le ha explicado a Sobera que con su inglés de la calle se entiende de lujo con los turistas.

Para Juan las mujeres son lo mejor de la vida y como a "esta edad ya no puedes elegir" pide conocer a una mujer que sea buena. Catalina, su cita, ha entrado en ‘First Dates’ sonriendo y asegurando que es muy difícil encontrar a alguien normal cumplidos los 50 “hay mucho tarado”. A primera vista no le ha gustado él físicamente pero ha decidido darle otra oportunidad.

Catalina le ha explicado que sufre de apneas nocturnas y que al utilizar la máquina para dormir, tiene pequeños lapsus nocturnos, y Juan le ha dicho que a él quitando lo cuatro o cinco kilos que tiene de más, no le pasa nada de nada.

Juan le ha dejado claro a Catalina que él quiere a una mujer para disfrutar juntos y no a una criada porque él sabe hacer de todo. Aunque al principio Juan no le había gustado, después de la cita le ha encantado y le ha visto hasta cara de enamorado, y de hecho, se han dado un pico incluso antes de llegar al reservado.

En el momento de la decisión final los dos han tenido claro que querían volver a Mallorca juntos.