La confesión de una soltera de 'First dates' tras la actitud de su cita: "Ha sido incómodo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

El programa ha juntado a Mayte (38 años) y Antonio (38). Nada más conocerse, ha habido un silencio incómodo que ha estropeado la cita: "Al principio de la cita yo le preguntaba esperando una respuesta, una reacción, pero no ha habido nada de eso. Ha sido incómodo", ha comentado la soltera.

A lo largo de la cena, Mayte se ha sentido que estaba hablando sola: "Cada cosa que le pregunto al chico, él me responde con evasivas, no sabe responder o se queda callado".

En un momento dado de la cita han hablado sobre sus gustos por las películas, y Antonio ha explicado que hay algunas que no ha conseguido acabar nunca: "Una me la pusieron tres veces y me quedé siempre dormido: 'El señor de los anillos'".

Tras la confesión, la soltera ha asegurado que es una de sus películas favoritas, a lo que el comensal ha declarado que no le gusta nada: "Pégame un tiro. La única vez que me la tragué se me hizo eterno. Esto es como un amigo mío que le llevaron cinco veces a la ópera y se durmió tres veces tipo Homer Simpson".

Cuando ha salido 'Titanic', la mujer ha revelado que también es de sus favoritas y no entiende cómo no le puede gustar a su cita: "Cuando me ha dicho básicamente que es una mierda, la cita se ha hundido igual que el barco. Para mí, no tiene sitio en mi tabla".

En la decisión final, Antonio ha explicado que quiere tener un segundo encuentro con Mayte. En cambio, la soltera ha explicado que no quiere una segunda cita porque le ha faltado feeling: "He visto que a la cita le faltaba un poco de chispa. Me costaba preguntarte y que me respondieras. Me ha parecido un poco aburrido y me esperaba algo más".