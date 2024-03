Despídete de las salpicaduras en los azulejos de la cocina: este producto de Ikea es revolucionario

Ikea sigue siendo la tienda de decoración líder en España. La cadena de origen sueco, con decenas de establecimientos repartidos por los cuatro puntos cardinales de la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias, ha conseguido posicionarse en el puesto número uno de un sector monopolizado en muchos sentidos por ella.

Y no nos extraña: con productos tan interesantes, útiles y económicos como el que hoy os mostramos, nuestra vida es mucho más sencilla.

Anti salpicaduras para sartenes de Ikea: cuesta menos de 5 euros

Probablemente estés cansado de limpiar todas las semanas tu cocina a fondo y seguir descubriendo salpicaduras de tu sartén en los azulejos. Estas manchas son las peores y pueden provocar daños irreparables tanto en las paredes como en los muebles más próximos.

Sin embargo, con la pantalla anti salpicaduras de Ikea, apta para ollas y sartenes antiadherentes o de todo tipo con hasta 32 cm de diámetro, este problema llega a su fin. Tan solo debes colocar el producto sobre la superficie para notar sus efectos de forma inmediata. Al no ser una tapadera completamente cerrada, el vapor no se acumula y no producirá efectos indeseados en tu receta.

Fabricada en aluminio, su peso es tan ligero que no supone ninguna molestia utilizarla en tu día a día. Además, se puede guardar en cualquier cajón o colgarla en la pared gracias a su enganche incorporado. Y para fregarla únicamente necesitas el lavavajillas. ¿Su precio? ¡Unicamente 4,99 euros!