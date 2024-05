La aplaudida respuesta de Isabel Coixet a quienes creen que pedir un café en Barcelona en catalán es imposible

Sorprendente, pero cierto. Son muchas las personas que creen que es prácticamente imposible pedir un café en Barcelona. O al menos eso es lo que ha escuchado recientemente el periodista Enric Juliana, quien asegura sin temor a equivocarse que "la gente se enfada en el Paseo de Gracia porque piden un café en catalán y no les entienden". ¿Quién ha sido una de las personas que ha respondido al comunicador? La directora de cine Isabel Coixet, que no ha dejado títere con cabeza en esta aplaudida respuesta.

En una entrevista que ha concedido en El Español, la cineasta, conocida por no tener pelos en la lengua, ha sentenciado: "me parece alucinante. Además, 'café' se dice igual en catalán. La gente no tiene mucho tiempo libre... Hombre, vas por el Paseo de Gracia y oyes chino, ruso... ¡Todo está lleno de turistas". Por eso mismo la directora de La librería suele evitar esta zona de Barcelona: "pero vivo en el barrio de Gracia y te aseguro que todos hablamos catalán".

Isabel Coixet, además, cree que este fallo de comprensión puede deberse a una cuestión que ocurre en Barcelona, y en cualquier otro lugar de España: "si piden un café y no les entienden, igual es que hablan muy bajito, o quizás van a Starbucks, que tienen el 'latte', el 'frappé', los diferentes tamaños... También me prohibo ir a Starbucks".

Relacionando esta cadena de cafeterías presente en todo el mundo con lo que acababa de decir, Isabel Coixet añade que es sorprendente que Cartagena de Indias (Colombia), la cuna del café, tenga también uno de estos locales.