Alarma Sinner: fuera de Roland Garros y... ¿lesión crónica?

Roland Garros sufrirá un duro palo en los próximos días. El segundo cabeza de serie, Jannik Sinner, no participará en el Grand Slam francés, según ha informado 'La Gazzeta dello Sport'. La lesión en la cadera del italiano parece más seria de lo que se preveía en un primer momento y todo apunta a que el jugador no arriesgará.

Sinner no está entrenando estos días y, después de las grandes molestias que tuvo el italiano en Madrid y que le obligaron a retirarse del torneo, en el equipo hay muchas dudas acerca de los próximos pasos. Además, no participar en Roland Garros no afectaría prácticamente en nada al transalpino, que cayó derrotado en segunda ronda el año pasado y perdería tan solo 65 puntos.

De hecho, a pesar de no pisar la tierra batida de París, Jannik podría convertirse en el nuevo número uno del mundo. Y es que si Djokovic no alcanzara la final, el serbio perdería una cantidad de puntos superior a la distancia que ahora mismo existe entre los dos 'top' del tenis mundial actuales.

Además, la lesión parece mucho más preocupante de lo que parece. Según el diario italiano, los médicos han recomendado al jugador un mayor descanso y reposo porque existe la posibilidad de que esas molestias se conviertan en algo crónico. Un riesgo que Sinner no quiere asumir por nada del mundo con tan solo 22 años.

El tenista ha estado presente en las instalaciones de la Juventus de Turín para seguir con la rehabilitación y recuperarse lo antes posible. También se espera que la decisión oficial y definitiva de Sinner y su equipo se tome durante esta semana, acabando con cualquier especulación posible.

Una gira de tierra... mejorable

Sinner, de este modo, dará por finalizada la gira de tierra batida con unos resultados muy inferiores a los anteriores en pista dura. De hecho, el italiano no habría alcanzado ninguna final, a pesar de ser uno de los grandes favoritos para estos torneos. El próximo destino del jugador sería Halle, uno de los torneos preparatorios para Wimbledon y su primer contacto con la hierba en 2024.

La decisión que tome el italiano afectará también al camino de Carlos Alcaraz en París. Y es que si Sinner acaba bajándose del torneo, el español pasaría a ser el segundo cabeza de serie y, por tanto, no se vería las caras con Djokovic hasta una hipotética final en la Philippe Chatrier.