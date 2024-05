Pep Guardiola: "No hay mejor lugar donde pueda estar, nunca he tenido este apoyo en mi vida"

El Manchester City se encuentra en el tramo más decisivo para intentar lograr un nuevo título de Premier; que sería el cuarto consecutivo, una hazaña que no ha logrado nadie en toda la historia de la liga inglesa. El conjunto 'cityzen' se la juega esta noche en su visita al campo del Tottenham para volver a asaltar el liderato.

Sin lugar a dudas, el gran artífice del proyecto ganador en el City es su entrenador, Pep Guardiola. En la antesala de este clave partido ante los 'Spurs', el técnico ha concedido una entrevista a 'Sky News' para repasar la actualidad 'cityzen'.

Al respecto del encuentro ante el Tottenham, Guardiola ha apuntado que "es un poco diferente, te preparas de la misma manera, pero sabes para qué juegas, así que es un poco diferente".

El entrenador catalán también ha querido poner en valor el hecho de poder conseguir cuatro trofeos ligueros seguidos. "Esta competición nos da la oportunidad de hacer algo que nadie ha hecho, así que vamos a aprovechar. Los equipos legendarios de los 80 con el Liverpool, los 90 con Sir Alex Ferguson, el Chelsea y el Arsenal con José (Mourinho) y Arsene Wenger... estas generaciones no pudieron hacerlo, así de difícil es", señaló.

Asimismo, el de Santpedor se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Tottenham se deje ganar para no ayudar a su máximo rival, el Arsenal: "Tengo mucho respeto por Ange y sus jugadores. Por supuesto, los aficionados no quieren ayudar al Arsenal, su mayor rival, pero los aficionados quieren la Champions League la próxima temporada. Y los jugadores quieren jugar bien delante de 60.000 personas. No tengo ninguna duda de que quieren rendir lo mejor que puedan, estoy bastante seguro de eso".

Por otra parte, Guardiola afirmó que entiende perfectamente por qué Jürgen Klopp se marcha al final de la temporada: "Absolutamente, me reconozco en esa decisión, lo hice en el Barcelona para poder entenderlo".

Sin embargo, el entrenador catalán explicó que no tiene intención de dejar el City a corto plazo. "No hay mejor lugar donde pueda estar. Nunca he tenido este apoyo en mi vida, por eso llevo aquí ocho años y con otro, ya son nueve. Esa es la razón", apuntó.