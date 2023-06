Hansi Flick, cuestionado tras los malos resultados

La derrota de Alemania ante Colombia (2-0) ha situado al seleccionador en el foco de las críticas La prensa alemana da por terminado el ciclo del actual seleccionador y pide un cambio

A poco menos de un año para que se celebre la Eurocopa 2024, Alemania, la anfitriona, no pasa por su mejor momento. El combinado germano cayó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar y desde entonces no parece haber podido levantar el vuelo.

La derrota ante Colombia de este martes (2-0) ha sido la gota que ha colmado el vaso y todas las miradas se dirigen hacia el seleccionador, Hansi Flick, a quien la prensa alemana ha puesto en el punto de mira. “¿Sigue siendo Flick el técnico adecuado en este momento?”, cuestionaba a sus lectores el rotativo alemán ‘Kicker’.

Un poco más allá va el prestigioso ‘Bild’ que recoge ‘La lista de errores de Flick’, desgranada por el exjugador alemán Lothar Matthäus, ahora comentarista y analista televisivo.

“La DFB debería darse cuenta un poco menos de un año antes del Campeonato de Europa en casa que simplemente no encaja con Flick. Que la perspectiva de un giro de 180 grados es muy escasa. Que lo que sucede en el deporte necesita una nueva solución”, recoge ‘Zeitz.de’

Algunos medios, incluso señalan ya a los posibles sucesores del actua seleccionador. La web ‘T-online’ afirma que “Flick está acabado” y apunta a Rudi Völler como alternativa.

Mal balance

Con la Eurocopa en el horizonte, la necesidad apremia a una Mannschaft que no acaba de levantar el vuelo. Clasificada ya para el torneo europeo en su calidad de anfitriona, Alemania no ha tenido que disputar ningún partido oficial, pero no ha mostrado su mejor versión en los duelos que ha disputado desde que fue eliminada en el Mundial el pasado mes de diciembre. Desde entonces, solo una victoria, ante Perú (2-0), un empate, ante Ucrania (3-3) y dos derrotas, cosechadas ante Polonia (1-0) y Colombia (2-0).

Si se abre el abanico, el balance no mejora, con solo tres victorias en los últimos once duelos que ha disputado.

Flick, que se hizo cargo de Alemania hace dos años tras la eliminación del equipo en octavos de la Eurocopa 2021, sigue defendiendo su estilo de juego pese a las críticas. “Mi idea para este equipo sigue siendo la adecuada”, afirmó tras la derrota ante Colombia y afirmó que “somos positivos para septiembre”. Será entonces cuando Alemania vuelva al trabajo, con dos partidos ante Japón y Francia que serán decisivos.