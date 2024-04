Sergio Gutierrez i Clàudia Galicia, primers campions de Catalunya de Gravel de la història

Prats de Lluçanès ha viscut una jornada històrica per al ciclisme català amb la disputa del primer Campionat de Catalunya de Gravel de la història. Ha estat en el marc de la Lluçanès Feréstec Gravel Race, organitzada per la Unió Ciclista Lluçanès, i ha coronat Sergio Gutierrez (Miami – Megabici Club Ciclista) i Clàudia Galicia (Groove Gravel) com a primers campions catalans absoluts de l’especialitat.

Per a aquest primer Campionat de Catalunya, la Unió Ciclista Lluçanès ha preparat un recorregut de 42 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu al qual s’hi donava tres voltes en les categories elit, sub 23 i màster 30 masculí i dues voltes en la resta de categories.

El ritme a les primeres posicions ha estat frenètic des de l’inici, amb un primer tram de recorregut majoritàriament descendent fins a Oristà, i de seguida s’ha format la primera selecció al capdavant. Sergio Gutierrez (Miami – Megabici Club Ciclista), Axel Badia (Quality Ride), Marc Romero (Bike Garraf Club Esportiu), Dídac Carvacho (Fornells de la Selva Club BTT) i David Domínguez (Louletano Loule Concelho) han ocupat sempre les cinc primeres posicions del grup, amb Gutierrez, Badia i Romero lluitant la victòria frec a frec fins l’última volta, però finalment han estat Sergio Gutierrez i Axel Badia qui s’han jugat el Campionat a l’exigent rampa final.

Gutierrez ha fet valer el seu bon final amb una arrencada que li ha donat el títol: «Aquests finals tan durs se’m donen bastant bé i he pogut guanyar. No venia amb aquestes expectatives, perquè és una disciplina que no toco mai, però molt content amb la victòria».

Més superioritat a la categoria femenina

Més superioritat ha mostrat Clàudia Galicia en categoria femenina, que des del primer tram de pujada s’ha situat al capdavant i ha anat ampliant l’avantatge sobre les seves rivals per dominar la carrera sense marge de dubte: «A la primera baixada anava tercera, però després m’he posat davant, he intentat seguir el meu ritme i fer les dues voltes a un ritme molt similar.

Estic molt contenta amb el meu rendiment i amb aquest títol, guanyar un Campionat de Catalunya sempre fa il·lusió». Galicia ha dominat amb mà de ferro per aconseguir el Campionat de Catalunya i ha travessat la meta de Prats de Lluçanès amb més de 8 minuts d’avantatge sobre Berta Bassols (Unió Ciclista Cardedeu), segona fèmina i campiona de Catalunya màster 30.