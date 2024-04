Luis León ruge con fuerza en la Titan, gana la etapa y es nuevo líder

Luis León Sánchez (Kosner Saltoki) rugió con fuerza en la Titan Desert de Marruecos poniéndose el maillot rojo de líder tras imponerse en la segunda etapa disputada entre Boumalne Dades y Toughza, dura jornada de montaña de 103 kilómetros en la que el "rutero" murciano ganó la partida a los "bikers" especialistas.

Espectacular etapa disputada a brazo partido de principio a fin, con el frío como protagonista inicial y la espectacular montaña marroquí como juez. Entre todos sobresalió la figura de Luis León Sánchez, consumado rodador recién retirado del pelotón internacional de ruta para firmar su "opera prima" en la Titan de Marruecos, después de haber probado el éxito en Arabia Saudí y Almería.

PEREIRO E INDURAIN GREGARIOS DE LUJO

Hubo una alianza de lujo en el equipo Kosner Saltoki en favor de Luisle. El murciano empezó muy mal rompiendo la cadena de la bici, pero Óscar Pereiro, "un manitas" se la pudo arreglar. Después para enlazar con la cabeza de carrera lo auxilió tirando a bloque nada menos que Miguel Indurain. Con estos gregarios, dijo Luisle, no quedaba otra que "ganar en agradecimiento a todo el equipo".

Y eso hizo Luis León Sánchez, con 4 etapas del Tour en su palmarés, eufórico como ganador de etapa después de un derrapaje espectacular en la misma línea de meta. Su estreno lo firmó con un tiempo de 3h.32.19, a una media de 29.95 km/hora, seguido del español Jorge Lamiel (Cannondale) y del italiano Ricardo Chiarini, del mismo equipo.

Con el mismo tiempo cruzaron la última línea instalada en el campamento de Toughza el doble campeón de España Sergio Mantecón y el segoviano Fran Herrero, dos veces segundo en la Titan. Josep Betelú, ganador la víspera y primer líder pasó por problemas mecánicos y perdió más de 4 minutos. Ahora es tercero en la general a más de 4 minutos.

"No estaba en mi cabeza ganar, pero después de las ayudas de todo el equipo, especialmente de Pereiro e Indurain, quise disputar la etapa y ganar agradeciendo la colaboración de todos", dijo Luisle en meta.

CUALQUIER DÍA ME PERDERÉ, NO VEO LA GENERAL

A pesar del triunfo y de ser considerado por sus rivales "uno de los más fuertes", Luisle no se ve con opciones en la general final. Sabe el muleño, empatado en la general con Mantecón, que la navegación será su taló de aquiles.

"La general no la veo, cualquier día me perderé y me tocara mirar al cielo para ver por dónde van los pájaros. Me dedicaré a disfrutar de la carrera y del ambiente en las haimas. Este ambiente me trae grandes recuerdos, de cuando viajaba con mis padres en tiendas de campaña", señaló.

En esta ocasión la navegación no resultó un acierto para Sergio Mantecón, ya que un error le llevó a un recorrido nada interesante, por lo que hubo que regresar tras su rodada. Hacia mitad de carrera se alió con Luisle para atacar a Betalú y entre los dos abrieron hueco. Hubo entendimiento y entre los dos gestionaron la etapa.

"Estoy en cabeza en la general junto a Luisle y estoy contento. Esto es muy largo y pueden pasar mil cosas. A partir de ahora entrará en juego la navegación, el pilotaje en arena, las zonas planas, los bancos de arena, las dunas.....queda mucho", dijo el cántabro.

KORTEKAAS IMPARABLE

La neerlandesa Tessa Kortekaas (Cannondale) volvió a dar una exhibición en la jornada de montaña con triunfo aplastante sobre todas sus rivales, condenadas a disputar la segunda plaza. La vencedora del título marco un tiempo en meta de 4h.04.27, con una media de 26.01 km/hora.

La española Pilar Fernández (KH-7) repitió el segundo puesto a más de 13 minutos de la vencedora y el tercer puesto correspondió a la estonia Greete Stenburg, a 18.

LLEGA LA ETAPA MARATÓN

Llega la etapa maratón en la tercera jornada entre Toughza y Landouare, de 130 km y 847 metros de desnivel. Los participantes no podrán contar con ayuda externa mecánica ni personal al finalizar la etapa. Es la etapa más larga, no alcanzará nunca los 1.000 metros de altitud y se prevé rápida.