Presentació de les peticions i propostes d’esports per a les eleccions al Parlament de Catalunya

Davant les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 12 de maig, la Unió d’Esports de Catalunya (UEC), el gran paraigües de l’esport català fruit de l’acord entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), ha presentat un conjunt de propostes per a potenciar l’esport a Catalunya.

Amb aquestes mesures, la UEC reclama actuacions concretes en l’àmbit de finançament, fiscalitat, ocupació, digitalització, així com les necessitats de: destinar l’1% del pressupost de la Generalitat de Catalunya a polítiques esportives; aprovar la nova Llei de l’Esport de Catalunya; un pla d’infraestructures decidit conjuntament entre la Generalitat, els ajuntaments i la UEC; un pla per desgravacions en les quotes federatives i de clubs, incloent-hi gimnasos; i disposar d’una Conselleria d’Esports dins de l’organigrama de la Generalitat.

El principal objectiu d’aquestes mesures és detallar les necessitats i exigències de l’esport català, i traslladar-les posteriorment a cadascú dels candidats i candidates. L’acte ha comptat amb la presència de Gerard Esteva, president de la Unió d’Esports de Catalunya, Jaume Domingo i Planas, vicepresident de la Unió d’Esports de Catalunya, a més de presidents i presidentes de federacions i consells esportius i representants del sector esportiu català.

PROPOSTES

- Desplegament urgent de les mesures contemplades en la Llei 11/2023 de foment de l’associacionisme.

- Cal articular programes plurianuals com mecanisme de fiançament i estabilitat amb les entitats col·laboradores de l’administració esportiva.

- Incorporar a les institucions esportives i entitats esportives en el repartiment de la recaptació derivada de l’impost sobre activitats de joc en relació amb les apostes mútues esportives.

- Creació i afectació d’impost sobre aliments considerats ultraprocessats per destinar-lo a programes esportius de practicants d’esport en edat escolar, federat, universitari i d’altres.

- Que el govern estableixi un fons amb la col·laboració i implicació dels ajuntaments d’ajuts individuals per facilitar l’accés a la pràctica física esportiva per a persones que estiguin en situació socioeconòmica vulnerable.

- Cal dotar un pla d’inversions per equipaments esportius amb la col·laboració dels ajuntaments i el treball conjunt amb la Unió d’Esports de Catalunya per millorar la sostenibilitat dels equipaments (energies, aigua...), i planificació de nous equipaments.

- Cal un pla de formació pel conjunt de les persones que treballen en l’àmbit de l’esport, tant a nivell professional com voluntari, per la seva qualificació buscant la col·laboració d’entitats com COPLEFC o la Unió d’Esports de Catalunya.

- Implementar el contracte formatiu en l’esport, com règim específic del reial decret 1529/2012 amb reconeixement específic de les formacions federatives i dels consells esportius.

- Establir la deducció sobre el tram autonòmic de la quota íntegra de l’impost sobre la renda de persones físiques per les persones directives de les entitats esportives i dels consells esportius que desenvolupen les seves tasques en règim de voluntariat.

- Establir una deducció en l’impost sobre la renda de persones físiques del tram autonòmic per les rendes baixes, tant pel que fa als imports satisfets per l’abonament a instal·lacions esportives com també per l’obtenció de llicències federatives, consells esportius i altres.

- Desenvolupar la Llei de Mecenatge esportiu de Catalunya.

- Agilitzar, simplificar el registre d’entitats esportives de la Generalitat tot i presentar l’acreditació digital i l’emissió de la signatura electrònica dels càrrecs directius.

- Reconeixement de la pràctica i competició digital esportiva com disciplina en la modalitat esportiva corresponent, tot donat de finançament per projectes que permetin el seu desenvolupament així com les formacions necessàries per a la seva qualificació.