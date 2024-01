La selecció catalana tanca el Campionat d’Espanya de CX amb el títol sub-23 de Marta Cano

La selecció catalana s’ha desplaçat a Amurrio (País Basc) per disputar el Campionat d’Espanya de Ciclocròs 2024, en un circuit molt intens i enfangat que ha regalat tres dies de competició d’alt nivell. La delegació catalana, que viatjava amb una quinzena de corredors de categories cadet, júnior i sub 23 i una desena de màsters que han competit amb el mallot català, tanca la cita havent aconseguit el títol sub 23 de Marta Cano en el seu primer any a la categoria i les medalles del cadet Seff Van Kerckhove i el màster 30B Enric Bau.

Marta Cano va ser el nom més destacat del combinat català, participant en la carrera elit/sub23 femenina. La cinc vegades campiona d’Espanya Lucía González marxava en solitari des de la primera volta i Marta Cano ja agafava les regnes entre les sub 23 en una lluita ajustada amb la gallega Laura María Mira. La catalana, que l’any passat s’havia alçat amb el títol estatal júnior a Vic, va fer una exhibició de força a partir de la segona volta, agafant distància amb la resta de competidores de la categoria i emportant-se el Campionat d’Espanya sub 23 en el seu primer any a la categoria. A més, Cano va ser quarta en la prova absoluta, només per darrera de les elits Lucía González, Sofía Rodríguez i Irene Trabazo.

D’aquesta manera, Marta Cano aconseguia el major èxit de la selecció catalana a Amurrio i es tornava a reivindicar com una de les grans promeses del ciclisme català i espanyol, avantatjant amb més de dos minuts a la segona sub 23, Laura María Mira. Ainara Albert, flamant fitxatge de l’equip català Massi – Baix Ter, va completar el podi de la categoria i Laia Bosch va ser 22a absoluta i 13a sub 23.

La selecció catalana, doncs, torna a casa després d’un cap de setmana que ha suposat una nova competició d’alt nivell per a tots els seleccionats i seleccionades i que ha deixat grans resultats tant a nivell esportiu com a nivell formatiu.