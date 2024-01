21 equips catalans tornen de la Copa Espanya amb medalla

21 dels 132 equips que Catalunya va aportar a la Copa Espanya varen tornar a casa havent pujat en algun dels tres esglaons del podi. La competició, celebrada del 27 al 30 de desembre entre Valladolid i Guadalajara, va enfrontar als conjunts catalans amb els millors equips del panorama espanyol en categories benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil i júnior.

CINC EQUIPS D’OR

L’Arenys Vòlei, el Vòlei Girona, el DSV CV Sant Cugat, el Víkings Vòlei Prat i el Barça CVB varen ser els cinc conjunts catalans que van pujar a l’escalafó més alt del podi, enduentse així la medalla i el trofeu que els acreditava com a campions en les seves corresponents categories.

SIS CONJUNTS SUBCAMPIONS

A banda dels cinc ors, sis conjunts es varen repartir les medalles de plata. Els grans resultats, a un pas de l’or, van ser obtinguts pel CV Cunit, el Víkings, el Barça CVB, l’Igualada VC, el Fakoy Sant Esteve i el CV Esplugues. Algunes de les finals varen ser entre dos equips catalans, mostrant així el talent que hi ha en el nostre territori.

QUATRE EQUIPS ES SITUEN ENTRE ELS TRES PRIMERS

Arribar a les instàncies finals d’un campionat no és cosa senzilla. Fins a quatre conjunts varen ser capaços d’arribar molt lluny en la Copa Espanya, i finalitzar-la aconseguint fer-se amb el bronze: Barça CVB, DSV CV Sant Cugat, Vòlei Platja Montgat i CV Esplugues.

CATALUNYA COL•LOCA ALS SEUS CONJUNTS EN EL TOP-10

També varen realitzar un gran paper altres equips catalans com el Carles Vallbona, el Voleibol Sant Just, el CECELL Lleida, el CV Barberà, el CV Sant Martí, el CV Sant Adrià, el CN Terrassa, el CV Premià de Dalt, el CV Premià de Mar, el CV Vall d’Hebron i el CV AVAP Girona, que van finalitzar entre els deu primers classificats. La d’aquest passat 2023 va ser una de les edicions més prolífiques de la Copa Espanya per alguns equips catalans, com és el cas del DSV CV Sant Cugat, el Barça CVB o el Víkings Vòlei Prat, entre d’altres, on es va acabar aconseguint els millors resultats històrics en aquesta competició. Tatiana Torres Outeiro, Jose Felipe Torres Mina, Mireia Roig Martínez, Marina Silva Carapeto, Paula Osorio, Francisco Orue Bogado, Diego Andrey Martínez Torres, Victor Gràcia Castillo, Núria Espinosa Vilà, Julia Drago Xuclà, Gemma Diaz Romea, Oriol Bonet, Juan José Bonnín Sanso i Albert Elvira Cerdan varen ser els 14 àrbitres catalans encarregats d’arbitrar entre les dues competicions.

Acord entre la Federació Catalana de Voleibol i la plataforma Itegra

La Federació Catalana de Voleibol ha tancat un acord amb la plataforma Itegra, basada en tramitar informes de lesions en les federacions esportives, per col•laborar en el procés per fer les diferents diligències relacionades amb els traumatismes que poden arribar a patir els esportistes durant la pràctica del vòlei. Amb aquest acord, Itegra es converteix oficialment en la marca assistent de l’ens federatiu envers els informes de lesions de totes les categories del vòlei català. A través de la col•laboració entre ambdues entitats, es buscarà implementar mesures preventives i de promoció de la salut, fomentant una cultura del benestar i cura integral. El nou acord signat per la Federació Catalana de Voleibol suposa la incorporació d’un nou ‘partner’, que ingressa a l’elenc d’empreses com Vichy Catalan, Solideo, Wilson, Creativia o Barnadental, entre d’altres.