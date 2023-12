Esportcat promou la creació de la primera cursa femenina per etapes de la Volta a Catalunya

Que aquesta és la legislatura de l’esport femení ha quedat palès amb actes reivindicatius com ‘Entre totes, tot’, a Tarragona; el congrés ‘La igualtat en joc’ i la creació de l’espai lúdic esportiu ‘Totesport’, a l’INEFC; l’exposició ‘Jugo com una nena’, al Palau Robert; la creació del còmic manga ‘No tinc nom’ i diversos projectes de visibilització com el llibre ‘Superheroïnes’, 10 contes amb referents femenines escrit per 10 periodistes, o el programa de televisió ‘Una de les nostres’. Un pas més en aquest compromís és l’impuls de la cursa femenina per etapes de la Volta a Catalunya.

Amb el suport d’Esportcat, la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva organitzarà, del 7 al 9 de juny del 2024, la primera edició de la Volta a Catalunya en la seva versió femenina, prova per etapes de tres dies que agafa el relleu de la reVolta, després de quatre edicions celebrades com a prova d’un sol dia.

“És un pas més cap a un esport amb igualtat d’oportunitats per a tothom” Consellera Vilagrà

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha qualificat la pujada de categoria d’aquesta cita com una “gran notícia per al ciclisme català i per a l’esport femení”, i ha subratllat que amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya “demostrem amb fets que aquesta és la legislatura de l’esport femení. És una oportunitat enorme per transmetre a la societat l’empoderament de la dona en el ciclisme femení” i per fer un pas més cap a un esport “amb més igualtat d’oportunitats per a tothom”.

Diversos equips UCI Women’s World Tour han mostrat la voluntat de participar en la prova

La cursa tindrà tres etapes molt variades amb presència a bona part del territori català. Ubicada al calendari en un lloc ideal per a fer l’assalt a curses com el Giro Donne o el Tour de France Femmes, la Volta a Catalunya pot atraure a magnífiques ciclistes gràcies a un recorregut divers amb important presència de muntanya. A més, tindrà categoria UCI 2.1, fet que permet la participació de fins a set equips UCI Women’s World Tour -els millors equips del món-, i equips UCI Women’s Continental Teams -de la segona categoria-, així com també equips nacionals, com el català Massi-Tactic. De fet, diversos equips UCI Women’s World Tour ja han confirmat la seva voluntat de participar en la prova, que ja està publicada al calendari UCI per a la temporada 2024.

“Fem un pas més endavant amb la nostra prova femenina i ens fa moltíssima il·lusió passar a ser de tres etapes. La cursa ha despertat molt interès entre els equips, ja que només amb la publicació al calendari 2024 molts ja han volgut contactar amb nosaltres per participar-hi”, subratlla el president de la Volta Ciclista a Catalunya A.E., Rubèn Peris.

Un gran espectacle

Per la seva part, la responsable esportiva de la cursa i membre de la junta directiva de l’entitat, Patrícia Ortega, ha assegurat que “Catalunya també serà referent en ciclisme femení. Ben segur que serà tot un espectacle poder veure un gran pilot femení amb algunes de les millors ciclistes disputant la Volta pel nostre ric territori. Encara estem treballant en el recorregut i la participació dels equips, però segur que no deixarà indiferent a ningú. Gaudirem de grans recorreguts, d’equips i corredores d’arreu del món“.

Quatre edicions amb un palmarès brillant

Com en la cursa masculina, Esportcat serà el Gran Premi de la prova, que donarà imatge al mallot de la líder de la cursa, i amb el seu suport garanteix també l’emissió televisiva en directe de l’esdeveniment.

Les poblacions de sortida i arribada de la cursa, així com el recorregut definitiu, es definiran aviat, tot i que ja està confirmat un final en alt i l’organització ha trobat una gran resposta de poblacions amb voluntat de sumar-se a aquest projecte.

La prova femenina de la Volta compta ja amb un palmarès notable mentre s’ha celebrat com a cursa d’un sol dia, amb triomfs per a corredores de renom com la britànica Claire Steels (Israel PT Roland, 2023), l’alemanya Clara Koppenburg (Cofidis, 2022), la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team, 2021) o l’estatunidenca Lauren Stephens (Cylance ProCycling, 2018). El 2024, una nova corredora estrenarà el palmarès de la primera edició de la Volta a Catalunya.